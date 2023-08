Hamilton ja Russell sõlmisid Mercedesega uued lepingud

Enda karjääri jooksul 103 etapivõitu noppinud 38-aastase Lewis Hamiltoni lepinguline olukord on kõneainet pakkunud juba mitu kuud, kuid britt on läbivalt rääkinud, et soovib Mercedese tiimiga püsida.

Hamilton alustas enda F1-karjääri McLareniga ja tuli 2008. aastal maailmameistriks, kuid liitus Mercedesega 2013. aastal. Järgmise kaheksa aasta jooksul tuli britt maailmameistriks kuuel hooajal. Tema 103 etapivõitu on ajaloos kõige rohkem, teisel kohal on Michael Schumacher, kes võidutses karjääri jooksul 91 etapil.

Neljapäeval teatas Mercedese meeskond, et on sõlminud Hamiltoni ja Russelliga kaheaastased lepingupikendused ning mõlemad piloodid jätkavad vähemalt 2025. aasta hooaja lõpuni.

"Me ei ole kunagi rohkem võita tahtnud," sõnas Hamilton meeskonna pressiteate vahendusel. "Me oleme õppinud igast võidust, aga ka igast kaotusest. Püüame jätkuvalt unistus ja võitleme edasi hoolimata katsumustest.

Mercedes valitses eelmisel kümnendil alates Hamiltoni saabumisest meeskondade arvestuses, kuid on viimasel kahel hooajal pidanud leppima kolmanda ja teise kohaga. Üle on võtnud Red Bull, kelle esipiloot Max Verstappen jahib tänavu ühtlasi enda kolmanda maailmameistritiitlit.

Sel hooajal on peetud 13 etappi, Verstappen on neist võitnud 11. Ülejäänud kahel etapil on ta teisena lõpetanud. Hollandlane on kogunud 339 punkti ning edestab teisel kohal asetsevat tiimikaaslast Sergio Perezi (201 punkti) ligi 140 punktiga. Üldarvestuses on kolmandal kohal Fernando Alonso (Aston Martin; 168 punkti), Hamilton on 156 punktiga neljas. Russell hoiab 99 punktiga kuuendat kohta.

Vormel-1 MM-sari jätkub sel nädalavahetusel Itaalias.