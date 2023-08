Võrkpallinaiskond saatis meeste koondise EM-ile lõbusate soovidega

"Mina soovin, et nemad võidaks ja teeks seda, mida meie ei teinud!" naeris naiskonna sidemängija Karoliina Kibbermann. "Väga loodan, et neile läheb palju rahvast sinna kaasa elama, loodan, et neil tuleb igati positiivne kogemus."

"Võtke üks võit meie eest ka ära," kordas diagonaalründaja Kertu Laak koondisekaaslase lõbusat soovitust. "Hoiame kõigile kindlasti väga pöialt. Itaalias saab kindlasti väga raske olema, aga meie usume!"

"Ärge pussutage, pange vingelt," naeris nurgaründaja Kristiine Miilen.

Eesti meeste võrkpallikoondis alustab EM-finaalturniiri kolmapäeval mänguga tugeva Saksamaa vastu.