Rikberg EM-i eel: usun, et suudame seal näidata oma parimat

Meeste võrkpallikoondis lendab Itaaliasse Euroopa meistrivõistlusteks esmaspäeval, meeskonna esimene mäng leiab kolmapäeval aset Saksamaa vastu.

"Peab tunnistama, et olen praegu päris rahul," rääkis koondise peatreener Alar Rikberg pühapäeval ETV spordiuudiste stuudios. "Juba kevadel sai paika pandud hulk suuri eesmärke, millisena Eesti rahvusmeeskond võiks EM-finaalturniirile minna. Märksõnad olid parim koosseis, hea tervislik seisund ja parim võimalik mänguvorm. Oleme oma ettevalmistusega saanud hakkama nii hästi kui seda suudame ning usun, et suudame seal näidata oma parimat."

"Mänguliselt tahaks ju näha ilusat võrkpalli ja viimased sõprusmängud Ukraina vastu seda nii mulle, mängijatele kui publikule pakkusid. Nüüd on lootus, et kui mõnel varasemal EM-finaalturniiril on parim tipp justkui kadunud, kõige parem mänguvorm haihtunud, siis tänavu on mu suur eesmärk, et näitaksime oma parimat võrkpalli just EM-finaalturniiril," lisas Rikberg.

Eesti meeste võrkpallikoondis on EM-finaalturniiril mänginud kuus korda, 24 mängust on seni võidetud vaid kolm. Kõigil kordadel meeskonnaga kaasas käinud, kuid nüüd esmakordselt peatreeneriametit täitev Rikberg tiimile suuri pingeid peale ei pane.

"Möödunud kahele-kolmele EM-ile on mindud mõtetega jõuda alagrupist edasi, pääseda veerandfinaali. Kõlavad ja suured eesmärgid, võib-olla natuke põhjendamatult. Tänavusel EM-il oleme loositud täielikku surmagruppi. Olen ka korduvalt varem seda toonitanud, et meie eesmärk on olla üllataja," möönas Rikberg, kes pani meeskonnale sihi võita vähemalt üks mäng.