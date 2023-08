Kristin Tattar: kivi langes südamelt

Kristin Tattaril on nüüd võidetud kõik, mida võita annab. "Nüüd on siis komplekt koos, et ma olen siin kõva häälega rääkinud, millised tiitlid on mul puudu olnud, nüüd oligi ainult Euroopa meistritiitel puudu kaalukamatest võistlustest, nüüd on see ka tehtud, kivi langes südamelt," rääkis Tattar peale võistlust.

Värske Euroopa meister tõdes, et kodupubliku toetus lisas pingeid juurde. "See oli väga tore, aga samas mõnes mõttes oli pingelisem, nii väga tahtsin siin kodupubliku ees võita, kuskil mujal ei oleks nii eriline olnud. Koju on selline suurvõistlus kätte toodud, siin on nii palju fänne, seda oli nii vinge kogeda. Nii hea, et see tiitel koju tuli ja ei libisenud käest ära," sõnas eestlane.

Tänased apsakad lisasid Tattarile veel pingeid juurde. "Ikka panid pinge peale, kui mingid vead juhtuvad, eriti kui need järjestikku tulevad, siis see jätab ikkagi oma jälje. Tekib tunne, et igal rajal on võimalus nii eksida, et kui kõik jookseb ilusti, siis sellist tunnet ei teki. Täna tulid need plussid kahe kaupa järjest, see mõjus väga rängalt, raske oli ennast uuesti kokku võtta, see ring venis ka nii pikale," lausus Euroopa meister.

"Rada on hästi tehniline, kui on selline kehvem päev nagu mul täna oli, siis need plussid võivadki väga kergesti kuhjuda. Mängud alad on suhteliselt kitsad, OB-sid on palju, väga välja kutsuv rada," kommenteeri Tattar Tallinna Lauluväljaku rada.

Korraldustiim tegi Kristin Tattari sõnul väga head tööd. "Korraldustiim on olnud suurepärane ja ma ütlesin ka neile, et väga lahe oli. Hea oli kogeda võistlust, mida korraldasid omad inimesed, kodusem tunne oli," oli Tattar rahul.

Tattar veel lisas, et aastatega on Eestis kettagolfi tase teinud suure tõusu. "Tase on väga kõrgeks läinud, minu meelest kõik meie mängijad oli väga soliitsetel kohtadel. Kui ma kunagi alustasin, siis imestati minu kõrgete kohtade üle, nüüd on meil igas klassis keegi medalimängus," rääkis Tattar.

Nüüd, kui kõik on saavutatud, tahab Tattar mängu ilu nautima hakata. "Nüüd tahaks mänguilu nautima hakata, et ei paneks enam endale mingeid pingeid peale. Läbi selle on võimalik ma arvan veel rohkem saavutada," lõpetas Kristin Tattar.