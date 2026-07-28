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Eesti noormehed võistlevad rallikrossi EM-sarjas omavahel tiitli peale

Rallikross
Foto: Qnigan
Rallikross

Rallikrossi Euroopa meistrivõistlustel võtsid möödunud nädalavahetusel kaksikvõidu noored Eesti sõitjad Armin Raag ja Martin Juga. Tiitli peale võistlevad nad samuti omavahel.

Euro RX5 on tänavu Euroopa rallikrossi meistrivõistlustel esmakordselt kavas olev krosskartide klass, kus eestlased hoiavad viimase etapi eel kaksikjuhtimist. Viimasel etapil Iirimaa etapil võtsid eestlased kaksikvõidu, kui Armin Raagil õnnestus edestada finišis Martin Juga.

"Läks üldiselt hästi, ei alanud nii hästi kui alguses tahta, aga lõpp läks vägagi hästi ja ootuspäraselt," kommenteeris EM-sarja liider Raag. "Treeningsõitudes olin seal kuskil keskel ja mida eelsõidud edasi läksid, seda paremaks asjad läksid. Stardid edenesid väga hästi ja kiirus oli olemas. Kõik, mida võiduks vaja läheb."

Juga Iirimaa etapi esimese kvalifikatsioonisõidu tulemus tühistati, kuna masina esimesed porilauad ei vastanud nõuetele. See pani 21-aastase võidusõitja veel rohkem pingutama. Etapi kokkuvõttes tasuks teine koht.

"Meid pandi juba stardijoonele valmis ja kõik istusime seal. Meil oli mingi hoiak seal ja ma mäletan, et vaatasin kõiki neid autosid, kes mu ees olid ja mõtlesin, et sellest ma sõidan mööda ja sellest. Ma pean saama, siin ei ole mitte mingit valikut. Tiitel on mängus ja tuleb võtta nii palju kui võimalik," lausus Juga.

Euroopa meistrivõistluste liider Raag sõidab Eestis konstrueeritud ja toodetud P-Tech krosskardiga. Teistest masinatest erineb see suure tiiva ja auto tagaosa poolest. "Auto on väga hea. Eestis ma täpselt ei mäletagi, et ma ise hakkasin sellega sõitma 2024. aastal, siis see oli eelnev versioon. Sel aastal on nüüd uuendatud versioon, mis on nüüd parem kui eelmine, aga eelmine oli ka väga hea. Neid uusi on toodetud ainult kaks tükki," rääkis Raag. "Suur tiib, mis eristab teistest kõvasti. Auto tagaosa on see, mis erineb teistest palju rohkem ja erinev on ka see, et seda autot näeb rohkem eesotsas."

Viimase etapi eel on tiitliheitlus tihe, kui kahte Eesti sõitjat lahutab vaid kaks punkti.

"Ma olen selle nimel kogu oma elu tööd teinud. Eriti nüüd viimased aastad, see panus, mis on siia sisse pandud, on olnud mega, kui vaadata kaamerate tagant seda asja. Ikkagi need unetud ööd garaažis ja see analüüsimine, arendamine – kõik see on nii palju tööd olnud," nentis Juga. "Ma tõesti väga ootan seda, tahan, et see tuleks ja kindlasti ma teen selle nimel need viimased pingutused."

Euroopa meistrivõistluste viimane etapp sõidetakse septembri keskel Portugalis.

Toimetaja: Maarja Värv

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