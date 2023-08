Mark Lajal teeb suure slämmi turniiri debüüdi

Maailma edetabelis 241. real paikneva Lajali suure slämmi turniiril osalemist kinnitas ühismeedias tema treener Thomas Le Boulch. Veel paar nädalat tagasi oli Lajal kvalifikatsiooni joone all, aga kuna mitmed temast eespool olnud mängijad otsustasid aasta viimasest slämmiturniirist loobuda, pääses eestlane ikkagi kvalifikatsiooni nimekirja.

Lajal oli toona üpris kindel, et pääseb USA lahtistel võistlustulle: "Tavaliselt viimased slämmiturniirid - Wimbledon, Roland Garros ja ka eelmise aasta US Open - on olnud sellised, et viis-kuus meest kukuvad eest ära ja siis saavad veel wild card'id ka kvalifikatsioonist, see peaks väga okei olema. 90 protsenti võib kindel olla, et saan peale," rääkis Eesti esireket augusti alguses ERR-ile.

Aastat maailma edetabelis 403. positsioonilt alustanud Lajal on tänavu läbimurdehooaja teinud ning tema hooaja seniseks tipphetkeks oli juuni alguses saadud esimene Challengeri turniiri võit.

"Tõesti on olnud väga positiivne hooaeg. Ütleme nii, et aasta algas raskelt, aga vaatamata sellele olen hakanud mängima päris head tennist, olen saanud päris häid võite. Sain ka oma esimese Challengeri tiitli ja tänu sellele on mul ka võimalik US Openil kaasa mängida," ütles Lajal, lisades, et järgmine suur eesmärk on suure slämmi turniiril põhitabelisse pääseda.

Viimati mängis Eesti meestennisist suure slämmi turniiril neli aastat tagasi, kui Wimbledoni kvalifikatsioonis oli võistlustules Jürgen Zopp. Lisaks Zoppile on Eesti meestest slämmiturniiril mänginud Toomas Leius, Peeter Lamp, Hindrek Sepp ja Andres Võsand.

USA lahtiste kvalifikatsioonis mängib 128 meest ja 128 naist, neist põhitabelisse pääseb 16 meest ja 16 naist. Kvalifikatsioon algab 22. augustil, põhiturniiri mängudega tehakse algust 28. augustil.