Lajal ootab slämmidebüüti: olen hakanud mängima päris head tennist

20-aastane Eesti meeste tennise esireket Mark Lajal saab augusti lõpus tõenäoliselt oma elu esimese suure slämmi kogemuse, võisteldes USA lahtistel. Praegu on Lajal kolmandana kvalifikatsiooniturniirile pääsemise joone all.

"Tavaliselt viimased slämmiturniirid - Wimbledon, Roland Garros ja ka eelmise aasta US Open - on olnud sellised, et viis-kuus meest kukuvad eest ära ja siis saavad veel wild card'id ka kvalifikatsioonist, see peaks väga okei olema. 90 protsenti võib kindel olla, et saan peale," rääkis Lajal intervjuus ERR-ile.

Lajali läbimurdehooaja senine tipphetk oli juuni alguses saadud esimene Challengeri turniiri võit.

"Tõesti on olnud väga positiivne hooaeg. Ütleme nii, et aasta algas raskelt, aga vaatamata sellele olen hakanud mängima päris head tennist, olen saanud päris häid võite. Sain ka oma esimese Challengeri tiitli ja tänu sellele on mul ka võimalik US Openil kaasa mängida," jätkas Lajal.

Kui Lajal saab 22. augustil algaval kvalifikatsiooniturniiril mängida, siis täitub sellega noore tennisisti hooaja eesmärk. "Aasta alguses oligi eesmärk mängida see aasta suure slämmi turniiri kvalifikatsiooni. Tõesti on väga hea meel ja tahan juba minna seda mängima," lisas Eesti esireket.

"Nüüd lähen tagasi Prantsusmaale, teen kaks ja pool nädalat trenni ja valmistun US Openiks. Pärast US Openit on plaan mängida septembris Prantsusmaal Challengeri turniire," sõnas Lajal.

US Openile läheb Lajal vastu tervena ning loodab kõik väljakule jätta. Edasi on tal aga veel suuremad eesmärgid. "Järgmine suur eesmärk on siis suure slämmi turniiril mängida põhitabelit ja eks see niimoodi läheb samm sammu haaval," lõpetas eestlane.