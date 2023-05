Konverentsil arutati agressorriikide sportlaste võistlusareenile naasmist

12.-14. mail Tallinnas peetud "Athletes for Peace and Freedom" konverentsil osalesid mitmed Ukraina sportlased ning esindajad Valgevene spordisolidaarsuse föderatsioonist.

Konverentsi lõplikus deklaratsioonis märgiti, et Venemaa ja Valgevene sportlased, kes tahavad taas rahvusvahelistel võistlustel osaleda, võiksid Ukrainale rahalise annetuse teha.

Samuti avaldati konverentsil toetust rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) reeglitele, mis lubavad agressorriikide sportlastel osaleda vaid üksikute sportlastena, kui nad ei ole seotud Vene armee spordiklubidega. Samas märgiti, et sportlastele peab tegema piisavalt põhjaliku taustakontrolli ning spordist ei tohiks saada tööriist, millega saab sõda propageerida.

Viimase punktina deklaratsioonis on märgitud, et osalusreeglitele vastavad Valgevene sportlased võiksid saada õiguse rahvusvahelistel võistlustel valgepunase lipu all võistelda, mis oli riigis kasutusel kuni 1995. aastani, mil Aleksandr Lukašenko võimule tuli. Nüüdseks on lipust saanud režiimivastase opositsiooni sümbol.

Valge-puna-valge lipuga on võistlustel osalenud Valgevene sprinter Kristsina Tsimanovskaja, kes keeldus Tokyo olümpiamängudelt kodumaale naasmisest. Sprinter kritiseeris avalikult Valgevene koondise juhtkonda ning tal kästi olümpiamängudelt enne võistluse lõppu Valgevenesse naasta. Tsimanovskaja esindab nüüd Poolat, kellelt sai pärast Tokyo skandaali humanitaarviisa.

⚡️Please find the declaration of the first international sports conference "Athletes for Peace and Freedom"!



It will be distributed to international sports organizations and federations, including the IOC, National Olympic Committees and sponsors of the Olympic movement. pic.twitter.com/YLAHIKHllK