3x3 koondised avasid olümpiafestivalil võiduarve

Tüdrukute koondis mängib Mariboris koosseisus Kätlin Kangur, Kristel Rattasepp, Marta Eleri Jaama ja Keandra Koorits. Esimeses alagrupimatšis oldi Sloveenia vastu eduseisus, aga lõpuks kaotati lisaaja järel 17:19. Kohtumises Rootsiga tuldi aga ise kaotusseisust välja, tänu 7:0 spurdile sai Eesti kirja 13:12 võidu.

Eesti peatreener Siim Raudla ütles, et tüdrukute kokkumäng polnud parimal tasemel, sest pärast saalikoondise tsüklit polnud neil palju aega 3x3 korvpalli harjutada. "Arvan, et esimene mäng läks selgelt kogemuse nahka. See poleks tohtinud lisaajale minna, oleksime pidanud mängu varem ära lõpetama. Teises mängus alustasid tüdrukud kehvasti. Tundus, et esimene mäng jäi neile sisse. Aga siis näidati omakorda iseloomu. Teadsin juba enne turniiri, et neis on sisu," rääkis juhendaja.

Veerandfinaali pääsemiseks tuleb Eestil neljapäeval alistada Prantsusmaa, kellel on kirjas 18:10 võit Rootsi üle ja 12:20 kaotus Sloveeniale. "Kõik võimalused on olemas. Ma ei ütleks, et Prantsusmaa midagi nii müstilist on. Vähemalt saime võimaluse millegi peale mängida, kuigi teise mängu keskel tundus kohati, et sellega saab asi läbi. Aga tüdrukutes mingi sisu on, et nad suutsid kaotusseisust välja tulla," sõnas Raudla.

Ka Eesti poiste 3x3 koondisel (Georg Oliver Metsaorg, Andre Paidre, Gerrit Lehe, Karmo Kilk) on alagrupis kahe vooru järel kirjas võit ja kaotus. Prantsusmaale jäädi alla 12:19, seejärel võideti lisaajal 16:14 Hollandit. Raudla hinnangul on Prantsusmaa koos Saksamaaga peamine kullafavoriit ja seega oli tulemus loogiline. Hollandiga oli Eesti aga eelinfo põhjal võrdse tasemega ja otsustavatel hetkedel oli Eesti kindlam.

Neljapäeval kohtuvad Eesti poisid Rumeeniaga, kes kaotas 14:21 Prantsusmaale ja 18:21 Hollandile. "Võidu korral oleme suure tõenäosusega veerandfinaalis, kui Holland Prantsusmaad ei üllata. Siis hakkame jälle oma lemmikus surnud ringis punkte lugema, mis pole meile väga palju õnne toonud. Aga kui päev kokku võtta – neli mängu, kaks võitu, kaks lisaaega, üles-alla, kaotusseisus, eduseisus... treenerina tahaks midagi lihtsamat. Suures plaanis peame siiski päevaga rahul olema," lausus Raudla.

Novikovi draamale järgnes võimas rekordiparandus

Teisipäeval tüdrukute 100 meetri jooksu võitnud Miia Ott läbis kolmapäeval 200 meetrit ajaga 24,48 ja pääses kolmandana neljapäevasesse finaali.

Poiste 400 meetri tõkkejooksu eeljooksus parandas Savva Novikov isiklikku rekordit pooleteise sekundiga ja sai kirja 53,60. Vägevale rekordiparandusele eelnes korralik draama. Teisipäeval vihmasajus peetud eeljooksus riivas Tšehhi tõkkejooksja Novikovi tõket ja kukkus ise tõkkel. See ajas Novikovi sammu sassi ja jooks oli sellega rikutud. Eesti koondis filmis juhtunut, esitas protesti ja kolmapäeval sai Novikov üksinda uuesti joosta. "Nii hea meel, et korraldajad andsid mulle võimaluse uuesti joosta, sest tean, milleks olen võimeline. Isikliku rekordiga olen väga rahul, finaalis tuleb veel juurde panna," rääkis Novikov.

Lõppvõistlusele pääses ka kaugushüppaja Janre Jõgi, kes hüppas eelvõistlusel neljanda tulemuse 6.96. Poiste 200 meetri eeljooksus sai Tristan Konso paremuselt 15. ajaga (22,41) poolfinaali. Konso on tänavuselt olümpiafestivalilt võitnud pronksmedali 110 meetri tõkkejooksus. Eelmisel aastal tüdrukute seitsmevõistluses hõbedale tulnud Viola Hambidge hoiab tänavu esimese päeva järel viiendat kohta. Ta jooksis 100 meetrit tõkkeid ajaga 14,01, hüppas kõrgust 1.63, tõukas kuuli 12.23 ja jooksis 200 meetrit ajaga 24,94.

Ujumises pääses Miriam Jürisoo esmalt tüdrukute 100 meetri liblikujumises 15. ajaga (1.04,20) poolfinaali ja seejärel isikliku rekordiga 1.02,81 paremuselt kaheksandana ka neljapäevasesse finaali. Tüdrukute 200 meetri vabaujumises sai Maari Randväli ajaga 2.09,76 22. koha ja Ksenia Bažanova ajaga 2.10,53 28. koha. Tüdrukute 4x100 meetri vabaujumises tuli Eesti (Jürisoo, Bažanova, Mirtel Merimaa, Randväli) ajaga 4.00,60 11. kohale.

Tennise tüdrukute üksikmängu kolmandas ringis alistas Marie Johanna Lapimaa 6:1, 6:2 Poola sportlase Nadia Anita Affelti ja pääses veerandfinaali. Edasi pääsesid ka Eesti paarismängijad. Tüdrukute paarismängus olid Lapimaa ja Kätriin Reinvald üle Portugalist (Carolina Gomes Gorreia/Patricia Gui) 4:6, 6:4, 10:8. Poiste paarismängus suutsid Edwin Averjanov ja Ken Ink kindlalt 6:1, 6:3 alistada Soome paari Lucas Eriksson/Lukas Korsstrom.

Tüdrukute maastikurattasõidus lõpetas Mairit Kaarjärv 16. kohaga. Poiste maastikurattasõidus sai Hugo Hendrik Orav 20. koha. Judos jäid nii Mihhail Šur (poiste -60 kg) kui ka Anna Schröder (tüdrukute -52 kg) jagama 9.-16. kohta.

