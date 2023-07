WRC annab võimaluse Lätile, aga arutab ka eestlastega mitmeaastast lepingut

Lõuna-Eesti teedel sõidetav Rally Estonia on viimased neli aastat kuulunud autoralli MM-sarja, aga järgmisel aastal tuleb tõenäoliselt oma koht loovutada lõunanaabritele, aastaid EM-kalendri osaks olnud Liepaja rallile.

Mitmed WRC sarja sõitjad on Rally Estonia korraldajatele jaganud hulgaliselt kiidusõnu ning kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä peab seda oma lemmikralliks. "Rally Estonia meeldib mulle isegi Soome rallist rohkem. Armastan seda riiki, suur aitäh nii Eesti kui Soome fännidele. Ka eestlased toetavad meid väga. See on suurepärane tunne, armastan seda rallit ja on väga kahju, et seda ei ole järgmisel aastal MM-kalendris," rääkis kolmel viimasel aastal Lõuna-Eestis võidutsenud Rovanperä pühapäeval.

"See, kuidas ralli organiseeritud on ja kuidas see on aastast aastasse aina paremaks läinud - alates tseremooniatest kuni selleni, kuidas see on pealtvaatajate ja pilootide jaoks korraldatud. Jah, Soome ja mõned teised rallid on ka head, aga väga vähesed neist on Rally Estonia tasemel. Nad oleks rumalad, kui sellest lahti laseksid," rääkis Ott Tänak pärast tänavust kodust jõuproovi portaalile DirtFish.

Portaal Motorsport kirjutab, et Rally Estonia on WRC promootoriga läbirääkimisi pidamas uue kolmeaastase lepingu üle. See tähendaks, et järgmisel aastal kuuluks Rally Estonia EM-kalendrisse ning selle järel taas WRC sarja.

"Räägime eestlastega keskmise tähtajaga mitme-aastasest lepingust ERC ja WRC vahel," rääkis MM-sarja võistlusdirektor Simon Larkin Motorspordile. "Oleme alati selgelt väljendanud, et pikaaegselt EM-sarjas head teenust pakkunud Läti väärib järgmisel aastal kohta WRC sarjas. Läti on riik, mis võtab seda väga tõsiselt ning usume, et neist saab hea täiendus."

"Tõde on, et kuigi midagi pole ametlikult kindel, tähendab see ilmselt, et Eesti on [järgmisel aastal] EM-sarjas ning vaatame variante, et nad saaksid pärast seda WRC-sse naasta," lisas Larkin.

"WRC-sarja promootori poolt on pakkumine tehtud. See on edastatud kultuuriministeeriumile. Kuni 2026. aastani on ralli eelarved tehtud. Ma ei taha valitsusele ja kultuuriministeeriumile meeletult suurt survet peale panna, aga augusti lõpuks peame otsuse langetama. Siis on tõehetk," ütles Rally Estonia rallidirektor Urmo Aava pühapäeval ERR-ile.