Tänak: Rally Estonia MM-sarja kalendrist kaotamine oleks rumal otsus

Eesti ralli sai WRC etapiks 2020. aastal ning esimesel aastal võidutses kodustel teedel siis veel Hyundai rooli taga istuv Ott Tänak, kes ütles pärast tänavust rallit portaalile DirtFish, et Eesti etapi hooajakalendrist välja jätmine oleks rumal otsus.

"See, kuidas ralli organiseeritud on ja kuidas see on aastast aastasse aina paremaks läinud - alates tseremooniatest kuni selleni, kuidas see on pealtvaatajate ja pilootide jaoks korraldatud. Jah, Soome ja mõned teised rallid on ka head, aga väga vähesed neist on Rally Estonia tasemel," ütles Tänak. "Nad oleks rumalad, kui sellest lahti laseksid."

Sarnasel arvamusel oli ka pühapäeval ERR-iga kõnelenud Kalle Rovanperä (Toyota), kes on nüüdseks kolmel korral Rally Estonia võitnud.

Hyundai piloot Thierry Neuville ja Toyota piloot Elfyn Evans kiitsid DirtFishile samuti Rally Estonia korraldust. "Ma ei tea selle kohta palju, milline ralli seda asendaks, aga [Eesti ralli] tuletab mulle Ypres' rallit meelde. Katsed ei ole võib-olla maailma parimate seas, aga kui võtta arvesse kõike muud - kuidas rallit korraldatakse, selle õhkkond, pealtvaatajad - siis oleks selle kadumine pettumustvalmistav," sõnas Evans.

Kuigi sõitjad kiidavad Rally Estoniat taevani, siis järgmise aasta MM-kalendris Eesti etappi ei ole ja selle asemel räägitakse EM-etapist. "WRC-sarja promootori poolt on pakkumine tehtud. See on edastatud kultuuriministeeriumile. Kuni 2026. aastani on ralli eelarved tehtud. Ma ei taha valitsusele ja kultuuriministeeriumile meeletult suurt survet peale panna, aga augusti lõpuks peame otsuse langetama. Siis on tõehetk," ütles Rally Estonia rallidirektor Urmo Aava pühapäeval ERR-ile.