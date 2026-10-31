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Palumets ja Košice said Slovakkias kindlalt jagu Poomist ja Jepihhinist

Jalgpall
Kevor Palumets
Kevor Palumets Autor/allikas: FK Železiarne Podbrezová
Jalgpall

Eesti jalgpallurite Markus Poomi, Dimitri Jepihhini ja Kristo Hussari koduklubi Trencin võõrustas Slovakkia kõrgliiga 13. voorus Kevor Palumetsa leivaisa Košicet. Eestlaste duellis jäi koguni 5:0 peale Palumetsa tööandja.

Eestlastest kuulus algrivistusse vaid Poom, kes esimese kolmveerandtunni järel välja vahetati, kirjutab Soccernet.ee. Jepihhin jooksis Trencini eest platsile 57. minutil ning Palumets sai Košice eest võimaluse 81. minutil. Hussar puudus koosseisust sootuks.

Košice alustas mängu tormiliselt ning juba viiendaks minutiks oli seis 2:0. Üheksandal minutil ei suutnud Trencin realiseerida penaltit ning Košice kolmas tabamus virutati võrku 18. minutil. 

Teisel poolajal sai Košice kirja veel kaks tabamust. Teise järjestikuse kaotuse järel paikneb Trencin Slovakkia tippliiga viimasel tabelireal. Ette on neil näidata üheksa punkti ning sama palju on ka eelviimasel Ruzomberokil. Košice seis on märksa parem, sest tabelis hoitakse viiendat positsiooni. 

Rocco Robert Shein jälgis varumeeste pingilt, kuidas tema leivaisa Portsmouth madistas Jamie Vardy ja Burnleyga. Väravaid ei õnnestunud aga kummalgi meeskonnal lüüa ning punktid läksid jagamisele. Portsmouth jätkab 13. vooru järel 11. tabelireal, Burnley aga märksa madalamal ehk 22. kohal. 

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anders Nõmm

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