M-Spordi pealik ERR-ile: oleks pöörane kaotada nii hea ralli nagu see siin

"Hooaja esimene pool on meie jaoks olnud keeruline," ütles Millener pärast Rally Estoniat, kus meeskonna parima koha pälvis prantslane Pierre-Louis Loubet, jäädes kuuendaks. "Palju üles-alla emotsioone ja kahjuks just see ralli oli meie jaoks kõige raskem. Meie eesmärk on nüüd end uuesti koguda ja juba nädala pärast oleme Soomes."

Neljapäeval mootorivahetuse tõttu viieminutilise ajakaristuse saanud Ott Tänak (M-Sport) lõpetas kaheksandana. M-Sport on kolme tootja konkurentsis sel hooajal viimasel kohal ning on jäänud Toyotast 136 punkti kaugusele ja Hyundaist 79 punkti kaugusele.

Rally Estonia ei ole järgmisest hooajast enam autoralli MM-sarja hooajakalendris, kuid mitmed piloodid on tulnud välja ja Eesti rallile kiidusõnu jaganud. Kolmandat aastat järjest üldvõidu võtnud Kalle Rovanperä (Toyota) ütles, et see on tema lemmikralli, Ott Tänak (M-Sport) ütles, et Eesti etapi hooajakalendrist kaotamine oleks "rumal otsus".

Kas WRC sari vajab Rally Estoniat? "Kalendris on oluline omada erinevaid

rallisid ja samuti ka uusi rallisid. Rally Estonia on endiselt üsna uus üritus, isiklikult on see üks mu lemmikuid," sõnas Millener.

"Korraldajad teevad võrratut tööd ja nad mõistavad seda spordiala väga hästi. Nad on teerajajad paljudele ideedele ja asjadele. Igal aastal teevad

nad midagi teistmoodi. See on suurepärane paik oma paljude fännidega, siinseid katseid sõidetakse täisgaasiga, need on kiired, siin on palju hüppeid. See näeb televisioonis hea välja ja ka müüb," lisas M-Spordi pealik, kes naljatles, et tuleb ralli puudumisel hoopis Eestisse puhkusele.

"Ma loodan, et me naaseme siia varsti, sest oleks päris pöörane kaotada nii hea ralli nagu see siin," lõpetas Millener.

Autoralli MM-sari jätkub 3.-6. augustil Soome ralliga.