X!

Karikavõitjaks tulnud Lehis: meil on Eesti võistlustel lastenurka vaja!

Vehklemine
Foto: Kuvatõmmis
Vehklemine

Epeevehklemise Eesti karikavõitjaks tuli naiste seas Katrina Lehis, kes alistas sealjuures veerandfinaalis esmakordselt pärast emaks saamist võistlustulle naasnud Nelli Differti.

Lehis alistas laupäeval Sakus teel karikani esmalt 15:4 Valeria Krupenina, siis 15:10 Elizabeth Novosjolova, kes oli eelnevalt Eesti teise põlvkonna vehklejate põnevas vastasseisus 15:14 jagu saanud Maria Embrichist.

"Ma ei saa öelda, et tulin, nägin, võitsin. Mul oli ikkagi selge tööpäev hommikust alates," tõdes Lehis ERR-iga rääkides. "Pigem oli iseendaga tegelemise päev. Ma ei saa öelda, et oleksin selleks võistluseks valmistunud, laagrist võistlusrajale tulla ei ole minu jaoks kunagi väga lihtne olnud. Mõtlesin, et tuleb, mis tuleb. Läks hästi."

Veerandfinaalis Nelli Differti vastu tegi Lehis otsustava torke ja teenis 15:14 võidu, poolfinaalis alistas ta Anastassia Jelinevitsi 15:9 ja siis finaalis 15:12 tänavu aprillis juunioride maailmameistriks kroonitud lätlanna Sofija Prošina. "Nelli on väga heas vormis. Ta siin küll ütles, et pole kunagi nii nõrk olnud, aga ta ei ole kunagi varem ka ema olnud! Kindlasti ta nõrk ei ole, käsi töötab väga hästi. Oli hea matš, sellised on alati head, eriti kodus veheldes. Mul ei olnud täna temaga lihtsam vehelda kui tavaliselt. Nelli tegi Nellit: tuli, tegi omi asju. Võistkonna vaatest väga hea näha, et ta on heas vormis!"

"Viimane torge oli selline, kus ta eksis veidi distantsiga, kiirustas. See oli põhjus, miks mul õnnestus vastu torgata. Seda otsustavat torget ei tea kunagi, eriti, kui vehkled tugeva vastasega. Seal võis tulla mängu see, et ta polnud ammu vehelnud ja kiirustas, tahtis ära torgata," iseloomustas Lehis matši lõppu Differti vastu.

Eesti tippvehklejad Lehis, Differt, Julia Beljajeva ja Irina Embrich on kõik pärast emaks saamist sportlaskarjääri jätkanud. "Tegin siin täna nalja, et meil on Eesti võistlustel juba lastenurka vaja, kõik on emad! Kui tugisüsteem on kõrval olemas - Nellil olid ka täna vanemad saalis -, siis saab teha," tõdes kahekordne olümpiamedalist. "On tore näha, et ta tahab ikka edasi teha ja on selleks valmis. See on väga lahe. Naisena tippsportlane olla, vahepeal sünnitada ja tagasi tulla, see ei ole lihtne. See on kihvt eluetapp, loodan, et ta naudib seda!"

Lehise sõnul on nüüd vaja koguda võistluskogemust. "Nüüd läheme Poola vehklema, saabki matšitunnetust. Kuna hooaeg algas varem kui muidu, siis natuke on veel sellist tunnet, et eelmine hooaeg justkui ei lõppnud, vaid läks edasi. Veidi keeruline, aga praegu me sellest numbrit ei tee. Kõige tähtsam periood veel algab. Sätime, vaatame, mida on vaja veel parandada. Küll tuleb," arvab Tokyo individuaalne olümpiapronks.

"Praegu on veel hingamisruumi, kevadest algab olümpiapunktide kogumine. Muidugi ei saa öelda, et praegu saab niisama vaadata, aga väga oluline poolteist aastat tuleb. Peame suutma hoida värskust, teisest küljest tegema piisavalt trenni, leidma õiged nüansid ja momendid, millal mida teha. See on paras mäng. Praegu keskendume treeningutele ja siis oleme võistlusteks valmis," lõpetas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

vehklemisuudised

16:55

Karikavõitjaks tulnud Lehis: meil on Eesti võistlustel lastenurka vaja!

16:22

Võistlustele naasnud Differt: arvasin, et tagasitulek on oluliselt lihtsam

27.10

Nelli Differt naaseb laupäeval võistlusrajale

18.10

Poolfinaalis Venemaale kaotanud Eesti epeenaiskond võitis MK-etapil pronksi

17.10

Eesti epeevehklejad teisest ringist kaugemale ei jõudnud

16.10

Kaks Eesti epeemeest jõudis MK-etapil põhitabelisse

02.10

Eesti vehklejate tiitlivõistluste medalid jõudsid spordimuuseumisse

30.07

Beljajeva: sisekliima oli väga hea, kõik klappis

30.07

FOTOD | MM-hõbeda võitnud Beljajeva ja Embrich saabusid Eestisse

29.07

Embrich MM-hõbedast: medal on hea märk edasiseks

sport.err.ee viimased uudised

18:17

Paide kindlustas võiduga teist kohta, Tammeka lõpetab viiendana

17:42

EEVZA meistriks tulnud U-20 võrkpallikoondis kindlustas EM-pileti

15:44

Sulgpallurid Õunmaa ja Üprus pääsesid Euroopa karikaetapil pjedestaalile

15:13

Malõgina pidi finaalis leppima kaotusega

14:51

Kotsar tegi kaksikduubli ja Yokohama naasis võidurajale

14:20

Anikina vägev teekond lõppes poolfinaalis

13:42

Läti hokiliit välistas agressorriikidega jää jagamist

12:44

Tamm saavutas paarismängus karjääri kuuenda turniirivõidu

12:18

Eesti kulturismi- ja fitnessisportlased võitsid MM-i avapäeval kaks kulda

11:45

Käsipallikoondis otsib tulevikutegijaid

loetumad

04:57

Ühel hüppel ebaõnnestunud Mihhal Selevko oli GP-etapi lühikavas viies

30.10

14-aastane Anikina alistas Rootsis maailma 237. reketi

30.10

Spordikohus lubas Venemaa hokikoondised maailmameistrivõistlustele Uuendatud

30.10

Prantsusmaa korvpallikoondis tuleb Eestisse kolme Euroliiga mehega

30.10

Federeri koduõuel kaotanud Djokovici ähvardab aastalõputurniirilt eemale jäämine

30.10

UEFA karistas Soome jalgpalliliitu Lukašenko pilkamise eest

13:42

Läti hokiliit välistas agressorriikidega jää jagamist

30.10

U-20 võrkpallikoondis pääses Jefanovi vedamisel EEVZA turniiril finaali

08:10

Žalgiris teenis Euroliigas kolmanda järjestikuse võidu

30.10

Kübaratriki löönud Ronaldol on tuhandest väravast veel 15 puudu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo