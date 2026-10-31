Karikavõitjaks tulnud Lehis: meil on Eesti võistlustel lastenurka vaja!

Lehis alistas laupäeval Sakus teel karikani esmalt 15:4 Valeria Krupenina, siis 15:10 Elizabeth Novosjolova, kes oli eelnevalt Eesti teise põlvkonna vehklejate põnevas vastasseisus 15:14 jagu saanud Maria Embrichist.

"Ma ei saa öelda, et tulin, nägin, võitsin. Mul oli ikkagi selge tööpäev hommikust alates," tõdes Lehis ERR-iga rääkides. "Pigem oli iseendaga tegelemise päev. Ma ei saa öelda, et oleksin selleks võistluseks valmistunud, laagrist võistlusrajale tulla ei ole minu jaoks kunagi väga lihtne olnud. Mõtlesin, et tuleb, mis tuleb. Läks hästi."

Veerandfinaalis Nelli Differti vastu tegi Lehis otsustava torke ja teenis 15:14 võidu, poolfinaalis alistas ta Anastassia Jelinevitsi 15:9 ja siis finaalis 15:12 tänavu aprillis juunioride maailmameistriks kroonitud lätlanna Sofija Prošina. "Nelli on väga heas vormis. Ta siin küll ütles, et pole kunagi nii nõrk olnud, aga ta ei ole kunagi varem ka ema olnud! Kindlasti ta nõrk ei ole, käsi töötab väga hästi. Oli hea matš, sellised on alati head, eriti kodus veheldes. Mul ei olnud täna temaga lihtsam vehelda kui tavaliselt. Nelli tegi Nellit: tuli, tegi omi asju. Võistkonna vaatest väga hea näha, et ta on heas vormis!"

"Viimane torge oli selline, kus ta eksis veidi distantsiga, kiirustas. See oli põhjus, miks mul õnnestus vastu torgata. Seda otsustavat torget ei tea kunagi, eriti, kui vehkled tugeva vastasega. Seal võis tulla mängu see, et ta polnud ammu vehelnud ja kiirustas, tahtis ära torgata," iseloomustas Lehis matši lõppu Differti vastu.

Eesti tippvehklejad Lehis, Differt, Julia Beljajeva ja Irina Embrich on kõik pärast emaks saamist sportlaskarjääri jätkanud. "Tegin siin täna nalja, et meil on Eesti võistlustel juba lastenurka vaja, kõik on emad! Kui tugisüsteem on kõrval olemas - Nellil olid ka täna vanemad saalis -, siis saab teha," tõdes kahekordne olümpiamedalist. "On tore näha, et ta tahab ikka edasi teha ja on selleks valmis. See on väga lahe. Naisena tippsportlane olla, vahepeal sünnitada ja tagasi tulla, see ei ole lihtne. See on kihvt eluetapp, loodan, et ta naudib seda!"

Lehise sõnul on nüüd vaja koguda võistluskogemust. "Nüüd läheme Poola vehklema, saabki matšitunnetust. Kuna hooaeg algas varem kui muidu, siis natuke on veel sellist tunnet, et eelmine hooaeg justkui ei lõppnud, vaid läks edasi. Veidi keeruline, aga praegu me sellest numbrit ei tee. Kõige tähtsam periood veel algab. Sätime, vaatame, mida on vaja veel parandada. Küll tuleb," arvab Tokyo individuaalne olümpiapronks.

"Praegu on veel hingamisruumi, kevadest algab olümpiapunktide kogumine. Muidugi ei saa öelda, et praegu saab niisama vaadata, aga väga oluline poolteist aastat tuleb. Peame suutma hoida värskust, teisest küljest tegema piisavalt trenni, leidma õiged nüansid ja momendid, millal mida teha. See on paras mäng. Praegu keskendume treeningutele ja siis oleme võistlusteks valmis," lõpetas ta.