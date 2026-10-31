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Novosjolov: jätame Hiina etapi vahele ja anname endale hingamisruumi

Vehklemine
Katrina Lehis ja Nikolai Novosjolov EM-il
Katrina Lehis ja Nikolai Novosjolov EM-il Autor/allikas: BizziTeam/Augusto Bizzi/Luca Pagliaricci/FIE – International Fencing Federation/Facebook
Vehklemine

Eesti epeenaiskonna peatreeneri Nikolai Novosjolovi sõnul jätab võistkond novembri keskel toimuva Hiina MK-etapi vahele ning lendab pärast seda hoopis Vancouverisse.

Sakus toimunud Eesti karikavõistlustel krooniti naiste seas võitjaks Novosjolovi treenitav Katrina Lehis. "Küsimusi on rohkem kui vastuseid. Vahepeal eksib, need on sellised eksimused, mida tahaks vältida. Rahule jään ikka," tõdes Novosjolov siiski.

Eesti epeenaiskond 13.-15. novembril Hiinas Wuxis toimuvale MK-etapile ei sõida ning läheb hoopis kaks nädalat hiljem Vancouverisse. "Kalender on tihe. Mõtlesime-nuputasime, aga Hiina MK-etapi jätame vahele. Pigem harjutame veel, anname endale natuke hingamisruumi. Edaspidi enam sellist pausi tekitada ei ole võimalik," rääkis Novosjolov.

Veerandfinaalis alistas Lehis lisatorkega Nelli Differti, kes naases võistlustulle pärast lapse sündi. Differt naiskonnaga Vancouverisse ei lenda ning naaseb rahvusvahelisele areenile jaanuari lõpus Dohas, kus on kavas individuaalne turniir. "Ma arvan, et selle pealt on hea vaadata, kuidas ta pingutusega toime tuleb. See on informatiivne võistlus minu jaoks. Kõik on võimalik, kogemus ei ole kuskile kadunud, on näha, et ta treenib ilusti ja on juba konkurentsivõimeline," kiitis peatreener Differtit.

Epeenaiskonna liige Julia Beljajeva laupäeval Sakus rajal ei käinud. "Julia andis teada, et ta konsulteeris arstiga ja tal soovitati enne Poola treeninglaagrit teha paus, et ta saaks seal intensiivsemalt harjutada," selgitas Novosjolov.

Toimetaja: Anders Nõmm

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