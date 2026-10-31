Paide kindlustas võiduga teist kohta, Tammeka lõpetab viiendana

Tammeka alistas koduväljakul 2:1 Harju JK Laagri ning kindlustas hooaja lõpuks viienda koha. Paide oli võõrsil 1:0 parem Pärnu JK Vaprusest, Levadia sai väravaterohkes kohtumises 4:3 jagu FC Nõmme Unitedist, kirjutab jalgpall.ee.

Pärnu Rannastaadionil otsustas kohtumise ainsa värava Martin Miller, kes viis Paide 15. minutil juhtima. Miller mängis end Mattias Limbergist mööda, saates rikošetist palli võrku. Paide hoidis eduseisu lõpuni ja teenis 1:0 võidu.

Sportland Arenal haaras United Kevin Mätas 6. minuti tabamusest edu, millele Levadia vastas neli minutit hiljem, kui viigitabamuse sepistas Maksimilian Skvortsov. Omakorda vaid minut hiljem viis Geovani Reis Nascimento Junior külalised 2:1 ette. Avapoolaja esimesel üleminutil kasvatas Mark Oliver Roosnupp Levadia eduseisu juba kaheväravaliseks. United vähendas vahe 57. minutil, kui sihile jõudis Egert Õunapuu. Levadia taastas kaheväravalise edu 73. minutil Gregor Lehtmetsa tabamusest, kuid viis minutit hiljem vastas United taas, kui Zakaria Beglarišvili vähendas seisu üheväravaliseks. Rohkem väravaid ei löödud ning Levadia teenis 4:3 võidu

Tartu Tamme staadionil haaras avapoolajal juhtohjad kodumeeskond, kui Patrick Genro Veelma realiseeris 28. minutil penalti. Tammeka kasvatas eduseisu 59. minutil, mil Muhhamed Hydara tabamus viis tartlased kaheväravalisse eduseisu. Harju ei andnud aga alla ning vähendas vahe 74. minutil, kui täpne oli Abdul Wahid Binate. Rohkem väravaid ei sündinud ning Tammeka teenis 2:1 võidu. Võidupunktidega kindlustas Tammeka endale hooaja lõpuks viienda koha. Harju lõpetab hooaja kuuendal real.

Paide on kogunud 63 punkti ning edestab enne pühapäevasta Tallinna FC Flora ja JK Narva Transi vastasseisu kolmandal real jätkavat Florat viie punktiga. Tabeli teises pooles on põnev eelviimase ehk üleminekumängudele viiva koha saatus: 35 mängu pidanud Nõmme Unitedil ja Pärnu Vaprusel on 37, ühe mängu vähem pidanud Kuressaarel 36 punkti. Hooaja viimases voorus võõrustab Kuressaare just Unitedit.