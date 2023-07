Rovanperäl jagus lahtise tulevikuga Rally Estonia kohta ainult kiidusõnu

22-aastane Kalle Rovanperä (Toyota) võitis Rally Estonia kolmandat aastat järjest. Ott Tänak (M-Sport) korjas viimaselt katselt neljanda koha punktid ja oli kokkuvõttes kaheksas. Millal Eesti etapp järgmisel korral MM-kalendrisse kuulub, see on praegu lahtine.

Ott Tänaku ja Martin Järveoja perspektiivist võis pühapäevase edu või ebaedu võtta kokku märksõnaga 'punktikatse'. Kokkuvõttes ebaõnnestunud rallil oli oluline korjata viimaselt kiiruskatselt võimalikult palju punkte. Neljanda ajaga õnnestus saada kaks punkti. Tänak tegi puhta soorituse, aga Fordi kiirus on praegu lihtsalt Toyota ja Hyundaiga võrreldes kehvem.

Ükski Rally1 autoga sõitnud mees ei katkestanud. Nii sai Tänak Rally Estonial kaheksanda koha. "Esimene päev, kui teised veel kiiresti ei sõitnud, siis meil oli võimalus. Me alustasime kohe maksimumiga, et sealt rohkem juurde ei tulnud. Aga nüüd teine ja kolmas päev ilmselgelt meil päris sellist kiirust ei olnud, et pjedestaali konkurentsis olla," lausus Tänak.

Kalle Rovanperä võitis lõpuks mängleva kergusega. Ta oli parim 13 kiiruskatsel järjest, sealhulgas punktikatsel. Lähimat konkurenti Thierry Neuville'i (Hyundai) edestas soomlane Rally Estonia kohta üüratu vahega - 52 sekundiga.

Rovanperä liigub teise järjestikkuse MM-tiitli suunas. Järgmine mees tabelis on 55 punkti kaugusel ja Tänak paikneb neljandana 66 punkti kaugusel. Meeskondade arvestuses juhib Toyota. "See on minu lemmikralli ja olen seda alati nautinud. Ja loomulikult on tore alati tagasi tulla. Loodetavasti olengi paari aasta pärast tagasi. Rally Estonia meeldib mulle isegi Soome rallist rohkem," kiitis soomlane.

Pühapäevad on MM-rallidel tihti sündmustevaesed. Rally Estonial jagus aga pinget rohkem, eriti heitluses kohtadele teisest neljandani. Positsioonid ei muutunud. Neuville sai teise, Esapekka Lappi (Hyundai) kolmanda ja Elfyn Evans (Toyota) neljanda koha.

WRC2-arvestuses sai Robert Virves parima Eesti mehena kuuenda koha. Egon Kaur kaotas talle rohkem kui 300 kilomeetri pikkusel rallil kokku 0,4 sekundit ja oli seitsmes.

Kuigi sõitjad kiidavad Rally Estoniat taevani, siis järgmise aasta MM-kalendris Eesti etappi ju ei ole. Räägitakse EM-etapist. "WRC-sarja promootori poolt on pakkumine tehtud. See on edastatud kultuuriministeeriumile. Kuni 2026. aastani on ralli eelarved tehtud. Ma ei taha valitsusele ja kultuuriministeeriumile meeletult suurt survet peale panna, aga augusti lõpuks peame otsuse langetama. Siis on tõehetk," ütles Rally Estonia rallidirektor Urmo Aava.