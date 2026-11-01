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TÄNA OTSE | Hõbeda nimel heitlev Flora võõrustab Narva Transi

Premium liiga
Premium liiga

Täna kell 14.25 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga kohtumiselt Tallinna FC Flora - JK Narva Trans. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Märten Pajunurm.

Floral on kaks vooru enne meistrisarja lõppu kolmandana 58 punkti ja hõbedalootuse säilitamiseks on vaja teenida kindlasti kolm, sest Paide asub hetkel 63 punkti peal ja Kesk-Eesti klubil on pidada veel üks kohtumine. Narval on aga kõik lootused läinud ja ees ootab esiliigasse langemine.

Aprillis Premium liiga kohtumises sai Flora kindla 6:0 võitu ja mai alguses Tipneri karikavõistlustel tagasihoidlikuma 1:0 võidu. Paar nädalat hiljem taas Premium liigas alistati aga Narva võõrsil 3:0, aga septembris tuli piirilinnas leppida 2:2 viigiga.

Nädala sees toimunud karikamängus oli Flora suurelt 10:1 üle Tallinna Kalevi järelkasvuvõistkonnast, aga Narva pidas teisipäeval liigamängu kodus Nõmme Unitediga, mille kaotas 0:1.

"Karikamängus saime natuke väravate löömist harjutada ja nüüd on vaja see oskus ka Narva Transi vastu kaasa võtta," sõnas Flora treener Aiko Orgla. "Hooaja lõpp läheneb ja tabeliseis on päris põnev. Nüüd tuleb keskenduda eelseisvale mängule. Peame vältima kaitses igasuguseid rumalusi. Kui suudame seda teha, siis tahaks uskuda, et vajalik arv punkte tuleb tabelisse juurde."

Transi juhendaja David Campana sõnul väärib meeskond oma saatusest enamat. "Mängijad näitavad igal hetkel oma professionaalsust ja võitlevad lõpuni. Tulemused ei ole peegeldanud meie pingutusi ning mõnikord võib jalgpall olla julm, kuid usun, et oleme midagi enamat ära teeninud," ütles ta.

"Pühapäeval tahaksin väga näha, et teeksime suurepärase esituse ja saavutaksime võidu. See võib tulla hiljem, kui oleksime soovinud, kuid see on võit, mida me kõik vajame. Jätkame selle nimel võitlemist."

Toimetaja: ERR Sport

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