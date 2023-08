Taaramäe stardib seitsmendat korda Vueltal

36-aastane Taaramäe stardib Vueltal Intermarche-Circus-Wanty särgis kolmandat aastat järjest. Kui tunamullu Taaramäe võitis ühe etapi ja hoidis kaks päeva liidrikohta, siis mullu pidi eestlane suurtuuri haiguse tõttu pooleli jätma.

Taaramäe usub, et on endiselt võimeline etappe võitma. "Eks ma selle etapivõidu peale pean minema, taastumine ei ole mul nii hea, et seda kolmenädalast satsi jahtida. Tahaks ühe [esikümnes finiši] ära teha suurel velotuuril, aga eks see läheb natuke raskeks," rääkis Taaramäe juunis ERR-ile. "Tegelikult olen velotuuri sees ühe päeva sõitja, eks pean Vueltale minema ja seda ühte päeva jahtima. Olen seda teinud ja olen selleks endiselt võimeline, mu tase on sama, mis kümme aastat tagasi."

Tänavune Vuelta on Taaramäele seitsmendaks ja ühtekokku 19. suurtuuriks. Lisaks talle kuuluvad Intermarche-Circus-Wanty koosseisu portugallane Rui Costa, belglased Kobe Goossens, Rune Herregodts ja Gerben Thijssen, hollandlane Boy van Poppel, taanlane Julius Johansen ja prantslane Hugo Page. 25-aastane Herregodts ja 22-aastane Page teevad suurtuuride debüüdi.

Aasta viimane suurtuur algab 26. augustil Barcelonas ja lõpeb 17. septembril Madridis. Tiitlit asub kaitsma belglane Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step).