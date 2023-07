Koondisele appi tulnud Teppan taastub omas tempos

Poola esiliiga mängus lõi Teppan vihahoos põrandat, mille tagajärjel murdis ta luu. Kipsist sai ta küll kolm nädalat enne esmaspäevast kogunemist lahti, kuid võrreldes operatsioonijärgsete taastumistega, on kipsist lahti saamine veidi vabamas vormis: "Mõnda aega tagasi sain kipsist lahti. Kolm nädalat tagasi. Mingisugust protokolli polegi. Operatsiooniga oleks lihtne, antakse mingisugune protokoll ette, siis tead, millal oleksid enam-vähem täistervise juures. Hetkel on kõik aga jooksvalt ja tuleb katsetada. Täna saame mingisuguse pildi ette, et kaugel oleme," ütles Teppan ERR-ile antud intervjuus.

Lisaks sellele andis Teppan mõista, et ta pole just eriline muretseja, eriti arvestades seda, et käes on veel juuli ning augustini on õnneks veel aega. Teppani sõnul on temal kindel soov Eesti koondist EM-il esindada.

Kui Teppanilt uuriti Rikbergi treeneristiili kohta, ütles diagonaalründaja, et peab Rikbergi pigem uuema generatsiooni peatreeneriks. Lisaks sellele usub ta, et Rikbergi taust statistikuna aitab neil vastaseid paremini skautida.

Teppan usub, et Eesti koondise tugevus on meeskonnasisene mõnus aura ja keskkond - teatakse kõiki nõrkusi ja tugevusi.