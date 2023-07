Henri Treial: nüüd on aeg näidata, milleks ma võimeline olen

Eesti meeste võrkpallikoondis kogunes esmaspäeval, et alustada ettevalmistusi augusti lõpus algavateks Euroopa meistrivõistlusteks. Keskblokeerija Henri Treial ütles ERR-ile, et on võtnud paar kuud puhkamiseks ja klubihooajast taastumiseks, kuid nüüd on aeg end koondisele tõestada.

Treial ütles ERR-ile, et võttis pärast edukat hooaega Belgia kõrgliigas aja maha, et põlvevigastusest taastuda. "Kuna mul on nüüd kaks ja pool kuud puhkust olnud, sooviksin korralikult vormi tagasi saada. [Põlv] on terve hooaja ehku peal olnud, kaks ja pool kuud saingi seda ravida ja taastuda sellest. Loodame, et see rohkem järgi ei anna," ütles koondislane.

Treial ütles, et üritab saada kohta koondise algkoosseisus. "Osad mehed on saanud suve esimesest poolest ka trenni teha, mängida päris palju, neil on juba natuke tõestatud, et väärivad seda põhikuue kohta. Nüüd on aeg mul näidata, milleks ma võimeline olen," sõnas võrkpallur.

Sel aastal võitis Treial Belgia meistriliigas Maaseiki Greenyardi klubiga hõbemedali. Tema sõnul oli hooaeg tähtis just enesearengu poolest. "Ma arvan, et üks suur märksõna on eneseareng. Nende kahe aasta jooksul, mis seal Belgias veetsin, sain väga-väga palju enesekindlust juurde. Kindlasti ka oskusi, et tulevikus veel paremini mängida," sõnas Treial.

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-finaalturniiriga 30. augustil. Enne seda kohtub koondis kontrollmängude raames augusti alguses võõrsil Tšehhiga ning 18. ja 19. augustil Tallinnas Kalevi spordihallis Ukrainaga.