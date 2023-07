Oliver Venno: ma ei näe, miks me ei peaks alagrupist edasi pääsema

Eesti meeste võrkpallikoondis alustas esmaspäeval ettevalmistusi augustis algavateks Euroopa meistrivõistlusteks. Oliver Venno ütles ERR-ile antud intervjuus, et miinimumeesmärk tema jaoks on pääseda alagrupist edasi.

Venno, kes mängib klubivõrkpalli Katari võrkpalliliiga Al Rayyani võistkonnas, on pärast aastast pausi taas koondises ning andis ERR-ile antud intervjuus mõista, et koondisega uuesti kohanemine võtab veidi aega. Lisaks sellele andis Venno ka teada, et leivaisaga on sõlmitud leping ka järgmiseks ning ülejärgmiseks hooajaks.

Diagonaalründaja sõnas, et kuna on peatreener Rikbergiga juba vana tuttav, siis ei saa ka uue peatreeneri käekirjaga ilmselt erilisi raskuseid olema. "Käekirjast tuleb aru saada. Üks asi on mänguline pool, teine treeninguline pool. Treeningulisest poolest pole mul õrna aimugi, milline ta käekiri on, kuid selle saab selgeks. Oleme juba ammused tuttavad, nii et arvan, et sellega ei tohiks probleeme tekkida," ütles Venno ERR-ile

33-aastane Venno ütles, et eesmärk tuleks seada kõrgele, ja ta ei näe, miks Eesti ei peaks EM-il alagrupist edasi pääsema, seades enda miinimumeesmärgiks pääseda alagrupist edasi.