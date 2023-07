Tänak võitis Sunineni ees kindlalt Lõuna-Eesti ralli

Kolmel esimesel kiiruskatsel oli esikolmik sama: parimat aega näitas Tänak, teine oli Suninen ja kolmas parim Rally2 kategooria masina piloot Robert Virves (Ford), kes andis liidrile üle 50 sekundi ära.

Esimeseks hoolduspausiks haaras Tänak märjal kruusateel soomlase ees 18,1-sekundilise edu. "Siiamaani on kõik hästi, elus ja terved," kommenteeris eestlane teise katse lõpus. "Rahvast on, teed on väga ägedad. Esimene oli kitsas ja tehniline, suht lauluväljak."

Suninen tunnistas raskusi. "Esimest korda selles autos. Pean autot tundma õppima ja eks hiljem näeb, kus omadega oleme," lausus soomlane enne esimest hoolduspausi. "Sõidame võidu, aga limiteeritud testimise juures on raske kohe esimesel päeval Otiga sama hoogu näidata."

Katsete kordusläbimistel olid esikolmikud samad, aga Suninen oli võrdluses Tänakuga pisut järele tulnud. Teise hoolduspausi ajaks oli siiski eestlase edu suurenenud enam kui poolele minutile (+31,3). Virves jäi maha juba minuti ja 44,2 sekundiga, kuid tema edu järgnevate ees oli samuti kindel.

Tänak edestas ka ülejäänud kolmel kiiruskatsel Sunineni ning kasvatas ralli lõpuks edu soomlase ees 38 sekundile. Esikolmik jäi lõpuks samaks kõigil üheksal kiiruskatsel: Tänakule ja Suninenile järgnes Virves, kes kaotas kokkuvõttes Tänakule 2.32.

Lõuna-Eesti ralli oli ühtlasi testvõistluseks enne kaks nädalat hiljem toimuvat Rally Estoniat.