Kivikas 100 meetri jooksus finaali ei pääsenud

20-aastane Kivikas sai oma eeljooksus 11,64-ga viienda koha ja kohtadega pääsesid edasi kolm paremat. Siiski piisas eestlanna ajast, et ikkagi poolfinaali jõuda.

Poolfinaalis jooksis eestlanna välja aja 11,54, mis on võrdne tema kuu alguses Pärnus joostud isikliku rekordiga, kuid sellest ei piisanud, et EM-il finaali pääseda. "Poolfinaalis tulid stardi esimesed sammud tunduvalt paremad, kui eeljooksus. Selle pealt see kümme sajandikku tuligi," ütles sprinter ERR-ile.

Kokkuvõttes pälvis Kivikas poolfinaalides 15. koha. Kõige kiirem oli Ungari sprinter Boglarks Takacs ajaga 11,14, hollandlanna N'Ketia Seedo lõpetas ajaga 11,20 ja Belgia sprinter Delphine Nklansa sai kirja aja 11,22. Reedesesse finaali pääsesid kaheksa jooksjat.

Kivikas jätkab enda võistlust laupäeval, kui stardib 200 meetri jooksus. "Arvan, et saab 200 meetri jooksule rahuliku südamega peale minna, sest tean, et seis on ikkagi hea. Kordasin praegu isiklikku rekordit, kiirus ei ole kuhugi kadunud ja 200-s võib veel väga häid aegu püüda," ütles Kivikas.

Eeljooks:

Kõigi kolme jooksu peale näitas Kivikas 12. aega, kuigi tema jooks oli ainuke taganttuulega. Kiireimad olid kreeklanna Polyniki Emmanouilidou (11,32) ja hollandlanna N'Ketia Seedo (11,34).

Kivikase isiklik rekord on kuu alguses Pärnus joostud 11,54. "Ei olnud kõige parem. Ootasin ikka 50 sisse aega," kommenteeris Kivikas oma etteastet. "Kuidagi närv oli ka suur seekord. Võib-olla see mängis suurt rolli. Ootasin paremat, aga ma arvan, et see on ka täitsa okei aeg."

Kaks poolfinaali on kavas neljapäeva õhtuses programmis algusega kell 17.05. Finaal joostakse reede õhtul.