Kivikas ei jäänud Soomes rahvusrekordist kaugele

Sellest on paremad olnud üksnes eestlanna ise ja Ksenija Balta. Nad jagavad Eesti rekordit 11,35-ga. 23-aastane Kivikas jooksis Kuortanes kaks korda - eeljooksus sai ta kirja 11,45.

Ühtlasi on tegemist tema hooaja tippmargiga, sest neli päeva varem Heino Lipu memoriaalil tuli tulemus 11,40. Isiklik rekord 11,35 sündis mullu suvel Eesti meistrivõistlustel.

Võistluse võitis Libeeria sprinter Symone Darius, kelle võidutulemus 11,12 oli omaette klassist.

Kuortanes oli veel stardis ka Eesti kaugushüppaja Terje Meister, kes sai 6.01-ga viienda koha.