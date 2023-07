Verstappen uuest vormel-1 sarja kalendrist: etappe on liiga palju

Vormel-1 sari avalikustas neljapäeval järgmiseks hooajaks uue võistluskalendri, mis kestab märtsist detsembrini ja koosneb 24 etapist. Kahekordne maailmameister ja käesoleva hooaja üldliider Max Verstappen (Red Bull) kritiseeris plaani ja ütles, et 24 etappi on aasta peale liiga palju.

Neljapäeval teatas vormel-1 sari, et järgmise hooaja võistluskalender koosneb 24 võistlusetapist, alates 2. märtsil Bahreinis ja lõppedes 8. detsembril Abu Dhabis.

Sari keskendus graafikut luues sellele, et etapid liiguksid regionaalselt loogilises järjestuses, et meeskondade logistilisi pingutusi vähendada. Seoses Ramadaaniga toimuvad hooaja esimesed kaks põhisõitu laupäeval. Kalendrisse on taas lisatud Hiina etapp, mis jäi koroonaviiruse leviku tõttu tahaplaanile.

24 races in 2024 with big steps forward in regionalisation



Introducing next year's Formula 1 calendar ️#F1 pic.twitter.com/JTSWJL29yH — Formula 1 (@F1) July 5, 2023

Sel hooajal üheksast etapist seitse võitnud Max Verstappen ütles, et kalendrisse mahutati üleliia etappe. "Neid on minu jaoks natuke liiga palju, aga peame hakkama saama. Vähemalt on need etapid paigutatud loogilisemalt, see on kõigi jaoks parem," sõnas hollandlane.

25-aastane Verstappen on viimasel ajal hakanud rääkima karjääri lõpetamisest, öeldes juunis, et F1 ootab pilootidelt liiga palju. Tema leping kestab aastani 2028, sarjas alustas ta võistlemist juba 2015. aastal.

"Paljud asjad peavad veel paika loksuma, et ma otsustaks kauemaks jääda. Kõik need muudatused ei aita," lisas Verstappen, kes liigub kolmanda järjestikuse meistritiitli suunas, edestades käesoleva hooaja üldarvestuses tiimikaaslast Sergio Perezi 81 punktiga.

Sel nädalavahetusel sõidetakse Ühendkuningriikides, pühapäeval leiab aset kaks treeningsõitu.