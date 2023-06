Swiatek jõudis esimest korda muruturniiril poolfinaali

Swiatek alistas Saksamaal Bad Homburgis peetaval WTA 250 kategooria tenniseturniiril veerandfinaalis kindlalt 6:3, 6:2 venelanna Anna Blinkova (WTA 39.).

"Olen õnnelik, et suudan nii stabiilset tennist mängida. Tavaliselt pole murul harjutamiseks väga palju aega, nii et mul on hea meel, et olen Prantsusmaa lahtiste ja Wimbledoni vahelise aja sajaprotsendiliselt ära kasutanud," ütles juuni alguses Pariisis enda karjääri neljanda slämmiturniiri võitnud Swiatek. "Tunnen end üsna enesekindlalt ja loodetavasti suudan niimoodi mängida ka kahel järgneval nädalal."

Poolfinaalis läheb Swiatek vastamisi itaallanna Lucia Bronzettiga (WTA 65.), varem pole nad omavahel mänginud.

Hooaja kolmas suure slämmi turniir, muruväljakuil peetav Wimbledon algab 3. juulil.