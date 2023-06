Eesti jõudis teises divisjonis kümne hulka, Leedu kerkis eliiti

Teise divisjoni võitis Ungari (456,5), kelle kõrval kerkivad astme võrra kõrgemale ka Ukraina (435,5) ja Leedu (372,5). Seejuures Leedu edestas vaid poole punktiga Sloveeniat. Välja langevad Island (246,5), Luksemburg (198) ja Moldova (170).

Teisel päeval tulid Eesti koondise paremad tulemused naiste odaviskes, kus Gerly Tugi sai teise koha, samuti näitasid end heast küljest teatenelikud.

Naiste 200 meetri jooksus sai Ann Marii Kivikas 23,55-ga kaheksanda koha, meeste samal alal püstitas Karl Erik Nazarov isikliku rekordi 20,94, mis andis viienda koha.

Meeste kõrgushüppes jäi Hendrik Lillemets 2.11-ga jagama seitsmendat kohta. Tegemist on tema hooaja tippmargiga. Samuti sai seitsmenda koha Jander Heil meeste kuulitõukes (18.87).

Naiste 3000 meetri takistusjooksus tuli Laura Maasik 10.05,91-ga kuuendaks. Meeste 5000 meetri jooksus tuli Leonid Latsepov 14.08,73-ga kaheksandaks.

Naiste kaugushüppes tuli Kreete Verlin 5.94-ga 12. kohale. Naiste kõrgushüppes tuli Elisabeth Pihela 1.84-ga kaheksandaks. Oodatult võitis ukrainlanna Jaroslava Mahutšihh (1.97).

Isikliku rekordi püstitas naiste 1500 meetri jooksus Helin Meier, kes sai kümnenda koha (4.25,24).

Meeste odaviskes sai Kunnar Erich Viisel 69.70-ga 11. koha.

"Päev algas juba selliselt, et kuna eelmise päeva naiste teatejooksu punktid olid meilt ära võetud, siis olime niiöelda punases tsoonis. Aga 4x100 meetri naised tegid ilusa kordusjooksu ja panid tänasele päevale väga ilusa stardi," lausus Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi.

"Tänane päev läks Eesti koondise jaoks väga hästi. Ühtki suurt tagasilööki ei olnud, kaks Eesti rekordit ja ääretult põnev võistlus viimaste aladeni erinevatel tasanditel. Meie heade sõprade leedukate pingutus Sloveenia vastu, mis pälvis kolmanda kohaga poolepunktise edumaaga ja meie enda pingutus, kus kõik teatejooksu osalised tegid superjooksu."

"Lõpuks võrdsete punktidega Bulgaaria vastu oleme kümnendad, mis ei olnud täitsa eesmärk," lisas Teigamägi. "Kui seda tabelit vaatan, siis esimesed võistkonnad on päris lähedal ja kaheksas koht, mis oli eesmärk, ei olegi väga kaugel. Aga selline on tänane seis."

Võistkondlik EM koosneb 37 alast ja kõik ei ole ette teada. "Kui see oleks ette ennustatav, siis teeme tabelis arvutused ära ja jagame medalid laiali. Mis me siin ikka võistleme? Ehk see on teada, et siin juhtub. Juhtub natuke parematel, natuke nõrgematel, kogenenumatel, vähemkogenenumatel," jätkas ta.

"See on teada, et kuskil juhtub, aga tore, et tänane päev tegid kõik oma või natuke paremini. Võrreldes ennustusega hakkas kohe plusspunkte tulema ja kui tehakse Eesti rekordeid, siis tuleb rahul olla."

Enne võistlust:

Neljapäeval on eestlastest võistlustules Karl Erik Nazarov (200 m jooks), Ann Marii Kivikas (200 m jooks), Leonid Latsepov (5000 m jooks), Laura Maasik (3000 m takistusjooks), Elisabeth Pihela (kõrgushüpe), Hendrik Lillemets (kõrgushüpe), Jander Heil (kuulitõuge), Gedly Tugi (odavise), Kunnar Erich Viisel (odavise) ning Lukas Lessel, Helin Meier, Marielle Kleemeier ja Rasmus Mägi (4x400 m segateatejooks). Meier teeb kaasa ka 1500 m jooksus. Ühtlasi saab Eesti 4x100 m jooksu teatenaiskond uuesti joosta.

Eesti koondis paikneb kolmapäevase võistluspäeva järel 12. kohal.

Ajakava:

17.30 - Naiste odaviske kvalifikatsioon

17.35 - Meeste kõrgushüpe

18.05 - Naiste 200 m jooks

18.25 - Meeste 200 m jooks

18.28 - Meeste kuulitõuke kvalifikatsioon

18.34 - Naiste odaviske finaal

18.55 - Naiste kaugushüppe kvalifikatsioon

19.05 - Naiste 3000 m takistusjooks

19.25 - Naiste kõrgushüpe

19.27 - Meeste kuulitõuke finaal

19.33 - Meeste odaviske kvalifikatsioon

19.40 - Meeste 5000 m jooks

20.10 - Naiste kaugushüppe finaal

20.20 - Naiste 1500 m jooks

20.38 - Meeste odaviske finaal

20.45 - 4x400 m segateatejooks