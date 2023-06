Spasmiga heidelnud Võro: oleks tahtnud oluliselt paremini joosta

Sprinter Õilme Võro jooksis Poolas toimuvate Euroopa mängude avapäeval 100 meetri jooksus välja aja 11,65 ning pälvis sellega kokkuvõttes seitsmenda koha. Sprinter ütles pärast võistlust ERR-ile, et teda segas soojenduse ajal spasmi tõmbunud tagareielihas.

Võro jäi teisipäeval Euroopa mängudel enda jooksus kuuendaks, kuid 11,65 andis talle üldkokkuvõttes seitsmenda koha. "Kindlasti rahul ei ole. Jooksu ajal mõtlesin, et positiivne on, kui jõuan ilusti ühes tükis üle finišijoone. Soojenduse ajal olid väikesed komplikatsioonid, tagareielihases oli spasm," selgitas sprinter.

Võro lisas, et lihas valutas pärast jooksu tugevalt, kuid ta oli optimistlik, et tõsisemat vigastust siiski ei ole. Kolmapäeval on Eesti naistel veel ees 4x100 meetri jooks.

"Teatejooksus igal juhul tahaksin rivis olla, aga praegu on natuke vara öelda. Lähengi siit otse füsio juurde ja siis vaatame üle. Eks see on seesama koht, mis soojenduse ajal spasmitas, loodetavasti mingit rebendit ei ole," sõnas Võro.

Eesti koondis lõpetas Euroopa mängude kergejõustiku avapäeva üldkokkuvõttes 11. kohal.