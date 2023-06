Nazarov: elu teine jooks, aga ootan endast rohkemat

Nazarov püstitas reedel uue Eesti rahvusrekordi, kui jooksis Jõhvi kergejõustikuõhtul välja aja 10,18. Teisipäeval ta hoog küll rauges, kuid 10,29 on siiski tema karjääri teine kiireim aeg.

"Okei jooks, tõin üsna okeid punktid koondisele. Elu teine jooks, aga eks ma ootan endast rohkemat alati. Ei olnud kõige ideaalsem jooks," ütles sprinter pärast võistlust.

Nazarov ütles, et alles neli päeva tagasi Eesti rekordi jooksmine võis kehas veel tunda anda. "Hea kiire jooks enda energia võtab, Eesti rekordi jooksmine, võib-olla kehal oli väike šokk. Ei ole mingi vabandus, võtsin täna maksimumi, aga lootsin, et see on natuke parem," sõnas Nazarov.

Pärast Jõhvi kergejõustikuõhtut ütles sprinter, et tahaks võistelda kõvemas konkurentsis. Kas teisipäevane Euroopa mängude avapäev pakkus seda võimalust? "Tase oli hea küll, kui teiseks jäin ja mind võideti. [Jan] Volko on kiire poiss ja on kiiresti joostud, temaga oli väga hea. Oleks ta mu kõrval olnud, oleks olnud vähe põnevam. Tundsin teda enamus ajast oma õlal, aga ei näinud kõrvale," ütles Nazarov, kes jäi Volkost teisipäeval viie sajandiku kaugusele.

Eesti koondis lõpetas Euroopa mängude kergejõustiku avapäeva üldkokkuvõttes 11. kohal.