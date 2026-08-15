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Eesti 3x3 koondis sai kodusel turniiril teise koha

Korvpall
Foto: Kuvatõmmis
Korvpall

EM finaalturniiriks valmistuv Eesti 3x3 korvpallikoondis kooseisus Jaan Puidet, Aleksander Oliver Hint, Jorgen Rikberg, Mihkel Kirves võitis täna viiest mängust kolm ja sai teise koha FIBA kalendrisse kuuluval Swedbank 3x3 Lite Quest turniiril.

Siim Raudla ja Siim Vene juhendamisel mängiv Eesti esitiim kaotas Tallinnas Vabaduse väljakul alagrupis 14:15 mängu leedulaste Kaunas VDU meeskonnale, kuid võitis siis 21:15 skooriga lätlaste Root/Jurmala. Veerandfinaalis mindi kokku Akademija VDU meeskonnaga Leedust ja saadi 18:14 võit ning seejärel alistati poolfinaalis 19:16 lätlaste Kandava/Turiba. Finaalis tuli vastu taaskord Kaunas VDU meeskond. Noorem ja pikem vastane oli värskem ja sai palli kiirelt liikuma ning Eesti koondis pidi vastu võtma 10:21 kaotuse.

"Pean vastast tunnustama. Tegu on U23 eelmise aasta maailmameistritega. Noored Leedu mehed, kes mängivad väga hea treeneri  käe all, väga head joonist, väga distsiplineeritud mängu. Ma julgen öelda, et see noor Leedu sats on ka maailma mastaabis täna on päris kõrgel positsioonil," kiitis vastast Eesti 3x3 koondise peatreener Siim Raudla.

Kaunas VDU meeskonda kuulusid Kajus Leliukas, Jokūbas Rubinas, Gabrielius Čelka, Nojus Vaivada.

Koondise esituse võttis Raudla kokku nii: "Meie eesmärk oli see turniir võita, sest mängisime kodus ja Vabaduse väljakul. Finaaliga ei saa kuidagi rahule jääda. Meeldis aga see, et alagrupis nad ei näidanud sugugi head mängu, kuid närisid end sealt play-off´i, kus mäng läks juba paremaks, kui välja arvata finaal, mis jääb ikkagi kripeldama."

Aprillis Leedus klubihooaja vigastuse tõttu lõpetanud ja uueks hooajaks Pärnu meeskonnaga käed löönud Mihkel Kirves aitas Eesti 3x3 koondist kolmandat turniiri järjest. Nädala eest sama koosseisuga Taanis mängides võideti Põhjamaade karikavõistlused.

"Kui ma alustasin oli see vorm ikka päris niru. Hooaja lõpp jäi vigastuse tõttu mängimata ja ma võtsin oma kehale teadliku puhkuse ja seetõttu pidi nullist hakkama. Väga hea oli 3x3 koondisega põhja laduda. Kehamängu peale läksin augusti algusest. See on nüüd kolmas turniir ja vorm läheb nädalast nädalasse paremaks. 1,5 kuud olen tööd teinud," rääkis Kirves.

Tallinna turniiri võitnud Kaunase meeskond teenis pääsme septembri lõpus Hispaanias toimuvale aste tugevamale FIBA 3x3 turniirile.

"Kaotus oli valus. Oma rahva ees tahad alati võita. See viimane mäng oli aga juba viies ja me ei liikunud enam nii hästi. Samas andsime endast kõik, et me ei jätnud midagi enda sisse," võttis Kirves kokku otsustava mängu. Ta liitus 3x3 koondisega, kui viskekätt vigastas Oliver Metsalu, kes aitas juunis meeskonna EM finaalturniirile.

"Saame mängida ühe turniiri Hispaanias Barcelonas, siis sõidame Belgiasse Antwerpenisse, et teha seal veel peenhäälestus ning 11. septembril läheb EM lahti alagrupimängudega Prantsusmaa ja Saksamaa vastu," rääkis viimasest ettevalmistusest Raudla.

Mullu tuli 3x3 korvpallis Euroopa meistriks Leedu meeskond, kes alistas Kopenhaagenis toimunud finaalis 21:17 Läti meeskonna. Pronksmatšis mängis Itaalia üle Saksamaa.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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