Kanadas alustab parimalt stardikohalt Verstappen

Verstappen teenis parima stardikoha ajaga 1.25,858. Teise koha sai Niko Hülkenberg (Haas; +1,244), kes esireast siiski ei stardi, sest sakslane eksis reeglite vastu ja kaotas stardirivis kolm kohta. Verstappeni kõrval saab esireast alustada hoopis Fernando Alonso (Aston Martin; +1,428).

Teisest reast stardivad Mercedese piloodid Lewis Hamilton (+1,769) ja George Russell (+2,035) ning kolmandast reast Hülkenberg ja Esteban Ocon (Alpine; +2,087). Sarja punktiarvestuses teisel kohal paiknev Sergio Perez (Red Bull) piirdus 12. kohaga.

Kanada GP põhisõit algab pühapäeva õhtul kell 23.00.

QUALIFYING CLASSIFICATION



