Kanadas võidutsenud Verstappen tõusis Sennaga ühele pulgale

Pühapäevast põhisõitu esikohalt alustanud Verstappen ei loovutanud positsiooni kordagi, tema selja taga toimunud maailmameistrite võitluses möödus Alonso Hamiltonist 23. ringil. 11. kohalt alustanud Charles Leclerc tõi Ferrarile lõpuks neljanda koha, teine Mercedese piloot George Russell sõitis 12. ringil seina ning pidi hiljem võistluse pooleli jätma.

25-aastane hollandlane on nüüd võitnud 41 vormel-1 MM-etappi, tõustes samale pulgale kolmekordse maailmameistri Ayrton Sennaga. Et Verstappen on tänavusest kaheksast etapist võitnud viis, võib ta aasta lõpuks edu jätkudes kinni püüda ka Alain Prosti (51) ja ehk ka Sebastian Vetteli (53), vaid Michael Schumacher (91) ja Hamilton (103) on veidi kaugemal.

Viimased neli etappi võitnud Verstappen on MM-sarja kokkuvõttes kogunud 195 punkti, tiimikaaslasel Sergio Perezel on 126 punkti. Kolmandal kohal on Alonso 117 silmaga. Järgmine etapp sõidetakse 2. juulil Austrias.