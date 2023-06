Võro ja Suumann ohustasid rekordeid

Uuel tasemel enesekindluse ja kiiruse leidnud Õilme Võro võitis Eesti karikavõistlustel 100 meetri jooksu, viies Eesti kõigi aegade teise tulemuse 11,42 sekundi peale. Alles kolmapäeval Soomes püsitatud isiklikust rekordist suutis ta Pärnus olla lausa 12 sajandikku nobedam.

"Teadsin, et rekordiparandus tuleb, aga et see nii suur on... Seda ma pigem ei osanud oodata. Minu suurepärast jooksu kandis väga hea tuju. Pärast talvist sise-EM-i kandis see mind mingisugusele kõrgele lainele ja senimaani surfan selle peal," rääkis Võro.

Märtsis oma esimesel tiitlivõistlusel 60 meetri sprindis Ksenija Baltale kuuluva Eesti rekordi kordamisega 12. koha saanud Võro on kevadkuudel teinud palju tööd jooksutehnika parandamise kallal. Baltale kuuluvast naiste 100 meetri Eesti rekordist jäi tal täna puudu vaid seitse sajandikku. "Sain terve kevade vigastuste- ja haigustevabalt treenida. Tehniline maht oli seega suur ja see kinnistas vabamat jooksu," lisas Võro.

Võro järel sai teise koha isiklikku rekordit korranud Ann Marii Kivikas (11,64) ja kolmandaks tuli Anna Maria Miilend (12,01).

Silmapaistvat vormi näitas ka tõkkesprinter Diana Suumann, kes parandas 100 meetri tõkkejooksus oma rekordit 18 sajandiku võrra. Tugeva lõpu teinud Suumann tuli karikavõitjaks 13,23 sekundiga. Teise koha sai samuti väga hea jooksu teinud ja 14 sajandikku senisest margist kärpinud Kreete Verlin, kes viis oma rekordi 13,30 sekundi peale.

"Talvised ajad ka näitasid, et mul on see purakas sees. Nüüd lõpuks suutsin selle ühte jooksu panna. Ilm oli hea, konkurents oli hea ja tingimused samuti head. Pidin end lihtsalt vaimselt kokku võtma ja nii täna läks," selgitas Suumann.

Võiduaja 13,23 sekundiga tõusis Suumann Eesti kõigi aegade edetabelis kolmandaks. Kiiremad on olnud vaid Mirjam Liimask ja Anu Kaljurand. Verlin kerkis viiendaks. Suumani sõnul on arengu taga kvaliteetsemad treeningud. "Arenguhüpe on tulnud selle pealt, et kiirust on juurde tulnud ja olen tehnilisi nüansse juurde õppinud. Tõketel olen agressiivsem ja ütleme nii, et ma ei karda tõket. Tõkkejooksus on see üks peamine võti."

Karikavõistlustega selgitati ühtlasi ka koondislasi, kes võistlevad 20.-25. juunini Poolas Euroopa mängudel.

Noortest tegi karikavõistlustel 100 meetris võimsa jooksu 16-aastane Miia Ott, kes võidutses tüdrukute arvestuses ajaga 11,64, mis paigutab ta Eesti kõigi aegade tabelis viiendale kohale.