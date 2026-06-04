Kergejõustikudistsipliin saab esimesed Eesti meistrid

Reedel-laupäeval, 5. ja 6. juunil toimuva Narva Linna Jooksu raames selguvad Eesti meistrid maanteemiili ja poolmaratoni distantsidel.

Reedel, 5. juunil on kavas maanteemiili distants, kus esmakordselt selgitatakse välja selle ala Eesti meistrid, vahendab EKJL.ee.

Meeste arvestuses on favoriidina stardis Eesti rekordiomanik Deniss Šalkauskas (Sparta SS), kes alles aprillis jooksis uueks rekordiks aja 4.09,10. Nädal aega tagasi näitas Šalkauskas head vormi ka Saksamaal 1500 meetri jooksus, kus tal jäi Tiidrek Nurmele kuuluvast Eesti rekordist puudu vaid kaheksa sajandikku.

Naiste arvestuses on peamised favoriidid Eesti meistritiitlile Kelly Nevolihhin (Rakvere KJK ViKe) ja Laura Maasik (Nõmme KJK). Eesti rekord kuulub ajaga 5.05,44 Helen Belli nimele ja on joostud möödunud suvel justnimelt Narva võistlusel.

Maanteemiili Eesti meistrivõistluste start antakse reedel kell 19.00.

Laupäevasel poolmaratoni distantsil on meeste arvestuses peamised kullapretendendid Karel Hussar (SK Kuldne Tervis) ja Morten Siht (Viljandi VAK Staier), kelle vahel võib oodata põnevat duelli.

Märtsis Poolas isikliku rekordi (1:05.15) jooksnud Hussar tõusis selle tulemusega Eesti kõigi aegade esikümnesse. Siht püstitas oma isikliku rekordi (1:06.32) möödunud sügisel Tallinna maratonil.

Naiste arvestuses on kindel kullasoosik Liis-Grete Hussar (SK Kuldne Tervis), kelle märtsis Poolas joostud isiklik rekord (1:14.52) on Eesti kõigi aegade kaheksas tulemus.

Poolmaratoni Eesti meistrivõistluste start antakse laupäeval kell 10:00.

Lisaks selgitatakse tänavu esmakordselt Narva Linna Jooksu raames välja ka veteranide vanuseklasside Eesti meistrid poolmaratonis. Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsioon (EKVA) autasustatab kolme paremat naist ja meest vanuseklassides: M/N35 – M/N40 (35-44), M/N45 – M/N50 (45-54) ja M/N55+ (55+).

Narva Linna Jooksu korraldab Spordiürituste Korraldamise Klubi.