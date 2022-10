Kõrgushüppetalent Elisabeth Pihela otsustas tippspordiga lõpetada

"Ei saa öelda, et on täiesti kindel, sest ta on nii noor. Otsusest on nii vähe aega möödas. Aga kui see on praegu tema kindel otsus, siis austame seda. Oleme ennegi näinud, kuidas tullakse tagasi ja saadakse mõõnadest üle," täpsustas Berendsen Postimehele.

Pihela tuli mullu Kadriorus toimunud kuni 20-aastate Euroopa meistrivõistlustel pronksmedalile ja sai mõni nädal hiljem sama vanuseklassi MM-il neljanda koha. Tänavu tuli ta U-20 MM-il kuuendaks, võitis koondisekaaslane Karmen Bruus.

Pihela ületas juba 2019. aastal kõrguse 1.85, olles tol hetkel vaid 15-aastane. Mullune edukas hooaeg tõi kaasa rekordiparanduse 1.87-ni. Tänavu ületas ta nii sees kui ka väljas kõrguse 1.88.