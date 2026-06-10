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Hambidge ületas tõkkejooksus 13 aastat püsinud Eesti rekordi

Kergejõustik
Viola Hambidge
Viola Hambidge Autor/allikas: Guntis Berzins
Kergejõustik

Kergejõustiklane Viola Hambidge püstitas kolmapäeval Lahtis 400 meetri tõkkejooksus Eesti rekordi.

19-aastane Hambidge läbis tõketega staadioniringi ajaga 56,22, millega nihutas juba 13 aastat Maris Mägi nimele kuulunud Eesti rekordit 0,34 sekundiga. Hambidge'i senine isiklik tippmark oli 56,71.

Jooksu kokkuvõttes saavutas Hambidge neljanda koha. Teda edestasid soomlannad Hilla Uusimäki (54,63) ja Heidi Salminen (56,14) ning ülinapilt ka itaallanna Linda Olivieri (56,21).

Lahtis toimuval World Athleticsi kontinentaalsarja pronks tasemega etapil on eestlastest võistlustules ka Ann Marii Kivikas (200 meetri jooks), Kreete Verlin (100 meetri tõkkejooks), Henri Sai (200 meetri jooks), Rasmus Kisel (1500 meetri jooks) ja Eerik Haamer (teivashüpe).

Toimetaja: Henrik Laever

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