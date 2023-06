Tsurenko andis Swiatekile loobumisvõidu

Swiatek juhtis 29 minuti järel 5:1, kui Tsurenko otsustas matši pooleli jätta ja poolatarile loobumisvõidu anda.

"Mul on midagi sellist nagu [Jelena] Rõbakinal. Mingisugune viirus, millega minu keha toime ei tule. Tegin kõik, mis võimalik, et sellest üle olla," selgitas Tsurenko. "Ma ei saanud eile treenida. Täna oli raske soojendust teha, aga ma lootsin, et kui mängu alustan, siis tunnen end natukene paremini. Kahjuks läks enesetunne järjest hullemaks, nii et pidin matši lõpetama."

Swiatek kohtub veerandfinaalis ameeriklanna Coco Gauffiga (WTA 6.), mis on ühtlasi eelmise aasta finaali kordus. Mullu sai poolatar tiitlimängus kindla 6:1, 6:3 võidu.

Teistes veerandfinaalides lähevad omavahel vastamisi Beatriz Haddad Maia (WTA 14.) - Ons Jabeur (WTA 7.), Karolina Muchova (WTA 43.) - Anastassia Pavljutšenkova (WTA 333.) ning Elina Svitolina (WTA 192.) - Arina Sabalenka (WTA 2.).