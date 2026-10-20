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MM-il kohtuniketööd kritiseerinud egiptlased said karistada

Jalgpall
Egiptuse peatreener Hossam Hassan ja kohtunik Francois Letexier (Prantsusmaa)
Egiptuse peatreener Hossam Hassan ja kohtunik Francois Letexier (Prantsusmaa) Autor/allikas: SCANPIX / CHINE NOUVELLE/SIPA
Jalgpall

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) määras Egiptuse koondise peatreener Hossam Hassanile ja ründemängijale Mostafa Zikole kohtunikutöö kritiseerimise eest võistluskeelud.

Egiptuse jalgpallikoondis kaotas MM-finaalturniiril kaheksandikfinaalis Argentina 2:3, kusjuures veel 78. minutil oli Aafrika koondis 2:0 juhtimas.

60-aastane Hassan sai karistada, kuna süüdistas kohtuniku eksimustes oma meeskonna turniirilt väljalangemist, Ziko aga solvas kohtunikku mängujärgses intervjuus. Samuti sai karistada Hossami kaksikvend Ibrahim Hassan, kes töötab koondise direktorina.

"Otsuste kohaselt on Hossam Hassan ja Ibrahim Hassan eemaldatud kolmeks mänguks, Ziko aga viieks mänguks," teatas Egiptuse Jalgpalliliit. Alaliit lisas, et on küsinud FIFA distsiplinaarkomiteelt otsuse üksikasjalikke põhjendusi, et hinnata seejärel oma õiguslikke võimalusi ja otsustada, kas esitada apellatsioon.

Argentina ja Egiptuse kohtumises tühistati Ziko värav, sest rünnaku algfaasis määrati viga. Seisul 2:2 nõudsid Egiptuse pallurid penaltit. FIFA kohtunikekomitee juht Pierluigi Collina kaitses kohtunike tööd ja märkis, et süüdistused võivad tekitada ohtu kohtunikele ja nende peredele.

Toimetaja: Siim Boikov

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