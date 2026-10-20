Türgi pani kaotustejada järel ametisse uue peatreeneri

Türgi jalgpallikoondisel ebaõnnestus nii suvine MM-finaalturniir kui ka äsjane Rahvuste liiga hooaja algus. Seitsme kohtumise peale saadi kuus kaotust ja peatreener Vincenzo Montella lahkus ametist.

Tema järel määrati koondise uueks peatreneeriks Yalcin, kes mängis ise aastatel 1994-2003 koondise eest 37 kohtumist ning kuulus ka 1996. ja 2000. aasta EM-finaalturniiri koosseisudessse.

Pallurina kõiki kolme Istanbuli suurklubi (Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray) esindanud Yalcin viis Besiktasi 2021. aastal kuldse duublini: võideti nii Türgi meistritiitel kui ka karikas. Tema teine ametiaeg Besiktasi eesotsas lõppes tänavu mais.

"Soovime Yalcinile tema uues rollis edu ja loodame, et see otsus toob meie riigile ja rahvuskoondisele head õnne," seisis Türgi jalgpalliliidu teates.

Yalcin saab esimese tuleproovi novembri keskpaigas, kui Rahvuste liigas võõrustatakse Belgiat ja sõidetakse külla Prantsusmaale.