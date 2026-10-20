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Tihhomirov tuli World Skate Gamesil kaheksandaks

Ekstreemsport
Maksim Tihhomirov
Maksim Tihhomirov Autor/allikas: Eesti Rulluisuliit
Ekstreemsport

Eesti trikitõukerattur Maksim Tihhomirov tuli Paraguays toimunud ala suurvõistlusel World Skate Gamesil pargisõidus kaheksandaks.

Läbi eelsõitude ja poolfinaalide kümne hulka finaali murdnud Tihhomirov kogus esituse eest 84,97 punkti. Maailmameistriks tuli kolmandat korda järjest britt Jayden Sharman (92,00 punkti), hõbeda sai Matej Pekarek (Tšehhi; 90,63) ja pronksi mullune Euroopa meister Harvey Perkins (Suurbritannia; 89,17).

Maailma edetabelis kuuendat kohta hoidev Tihhomirov tuli mullustel maailmameistrivõistlustel Jaapanis samuti kaheksandaks.

World Skate Games toimub iga kahe aasta järel ning ühendab eri rullispordialade maailmameistrivõistlused – alates rula- ja rulluisualadest kuni trikitõukerattaspordini.

Toimetaja: Siim Boikov

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