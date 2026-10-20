Tihhomirov tuli World Skate Gamesil kaheksandaks

World Skate Games toimub iga kahe aasta järel ning ühendab eri rullispordialade maailmameistrivõistlused – alates rula- ja rulluisualadest kuni trikitõukerattaspordini.

Läbi eelsõitude ja poolfinaalide kümne hulka finaali murdnud Tihhomirov kogus esituse eest 84,97 punkti. Maailmameistriks tuli kolmandat korda järjest britt Jayden Sharman (92,00 punkti), hõbeda sai Matej Pekarek (Tšehhi; 90,63) ja pronksi mullune Euroopa meister Harvey Perkins (Suurbritannia; 89,17).

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