PSG sai teist vooru järjest kõlavast vastasest jagu

Kahe eelmise hooaja Meistrite liiga võitja Pariisi Saint-Germain alistas tänavuse põhiturniiri kolmandas voorus kodus Barcelona 4:2 ja jätkab täiseduga.

Desire Doue viis PSG esimese poolaja lõpus juhtima, 55. minutil Xavi Espart viigistas, 72. minutil viis Lucas Hernandez kodumeeskonna taas ette, aga 79. minutil viigistas Lamine Yamal. Viimane sõna jäi siis Prantsusmaa klubile: 81. minutil tabas Vitinha ja 86. minutil Fabian Ruiz.

PSG on võitnud sel hooajal kõik kolm senist mängu: avavoorus alistati kodus Bratislava Slovan 6:1 ja teises voorus võõrsil Manchester City 4:2.

Enne kolmapäevaseid mänge on sarnane seeria ette näidata veel üksnes Liverpoolil, kes sai teisipäeval kodus jagu Villarrealist 4:3 (36., 65. Alexis Mac Allister, 45+2. Ronald Araujo, 68. Florian Wirtz - 4. Georges Mikautadze, 29. Sergi Cardona, 87. Tani Oluwaseyi).

Teine Inglismaa suurklubi Manchester City alistas kodus Ateena AEK-i 5:1 (12. Elliott Anderson, 34., 65., 76. Phil Foden, 57. Rayan Cherki - 52. Stavros Pilo).

Tulemused: Istanbuli Fenerbahce - Praha Slavia 2:2, Bakuu Sabah - Dortmundi Borussia 1:2, AS Roma - Bratislava Slovan 4:0, FC Porto - PSV 0:1, Liverpool - Villarreal 4:3, Manchester City - Ateena AEK 5:1, Napoli - Bodö/Glimt 4:3, PSG - Barcelona 4:2, Stuttgart - Madridi Atletico 1:1.