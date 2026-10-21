Algkoosseisu naasnud Shein aitas Portsmouthi viigipunktini
Eesti jalgpallikoondislane Rocco Robert Shein kuulus üle kuu aja taas Portsmouthi algrivistusse.
Portsmouth tegi teisipäeval Inglismaa esiliigas võõral murul 1:1 viigi eelmisel hooajal kõrgliigasse kuulunud Wolverhampton Wanderersiga. Jordan James viis Wolvesi 62. minutil juhtima ning viigivärav sündis neli minutit enne normaalaja lõppu, mil täpne oli Terry Devlin. Shein vahetati välja 53. minutil.
Portsmouth sai nelja võidu ja nelja kaotuse kõrvale kolmanda viigi. Liigatabelis paikneb Sheini tööandja 24 meeskonna konkurentsis 13. positsioonil (15 p). Wolves on seitsmes (18 p). Laupäeval võõrustab Portsmouth 12. voorus Millwalli, kelle leiab 12. tabelirealt (15 p).
Toimetaja: Henrik Laever