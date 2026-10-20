Igoneni klubi sai lähirivaalilt valusa kaotuse

Külalisvõistkond haaras kaheväravalise edu juba esimese 17. minutiga ja kuigi Degerforsi poolkaitsja Nahom Girmai suutis avapoolaja lõpus vahet vähendada, siis enamaks suutelised ei oldud. Igonen mängis kodumeeskonna väravas terve kohtumise.

See tähendab, et Kalmar tõusis Degerforsist mööda 13. kohale. Tabelis on neil nüüd 22 punkti. Degerfors jätkab 20 punktiga 14. kohal, aga see positsioon võiks meeskonna üleminekumängudele. Otse kukuvad kõrgliigast välja kaks viimast: Örgryte on hetkel 18 ja Halmstad 14 punkti peal.

Rootsi meistriliiga hooaja lõpuni jääb veel kuus vooru. Seejuures võib oluliseks saada ka Degerforsi viimase vooru kohtumine, mil koduplatsil minnakse vastamisi Örgrytega.

Rootsi kõrgliigat juhib hetkel 55 punktiga Uppsala Sirius, kaheksa punktiga jääb maha Djurgarden.