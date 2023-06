Rõbakina jättis Prantsusmaa lahtised haiguse tõttu pooleli

Rõbakina pidi laupäeval kolmandas ringis kohtuma hispaanlanna Sara Sorribes Tormoga (WTA 132.), kuid mängupäeva eel teatasid turniirikorraldajad, et Kasahstani esindav maailma neljas reket on otsustanud turniirist loobuda.

Rõbakina selgitas, et tal kerkis turniiril palavik, mis ei tahtnud üle minna. "Palavik, peavalu ja magada ei saa. See on suur ebaõnn, aga proovin muruhooajaks taastuda, keha vajab puhkust."

"Proovisin soojendusel, aga tundsin, et loobumine on õige otsus, sest sellise enesetundega on raske edasi mängida. Käisin arsti juures, ta ütles, et Pariisis ongi praegu viirus liikvel," lisas maailma neljas reket.

Sorribes Tormo pääses loobumisvõiduga Prantsusmaa lahtistel kaheksandikfinaali ning kohtub seal võitjaga paarist Jekaterina Aleksandrova (WTA 23.) - Beatriz Haddad Maia (WTA 14.).