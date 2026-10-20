KUULA | "Võimla" arutles koduste pallimänguliigade üle

Teisipäeval, 20. oktoobril oli Vikerraadio eetris spordiarutelusaade "Võimla", kus võtsid sel korral kohad sisse Anu Säärits, Juhan Kilumets ja Johannes Vedru.

Arutleme kodustes pallimänguliigades toimuva üle. Eelmisel nädalal tegid hooajaga algust võrkpallurid, jõujooned on paika loksumas korvpallisarjades. Eesti meeste võrkpallikoondis on maailmameistrivõistluste koha ametlikult kindlustanud.

Kui oluliseks peate, et koondise MM-kohtumisi kannaks üle just ERR? Ootame kommentaare Vikerraadio Facebooki postituse alla.

Mida tasub välja tuua Eesti iluuisutajate hooaja esimestest startidest?

Epeenaiskonna ja Ralf Tribuntsovi heitlused MK-sarjas näitavad, et oma lipu all võistleva Venemaaga tuleb nüüd pjedestaalimängus arvestada.