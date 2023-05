Robin Kivi: tahaks meid vaatama tulnud inimestele veel ühe mängu pakkuda

Kalev/Cramo võitis Tartus juba avapoolaja 20 punktiga, kui oli kodumeeskonnast üle 55:35. Tartlased näitasid kolmandal veerandajal hingestatud mängu ja jõudsid ka kaheksa punkti kaugusele, aga tagasitulekut vormistada ei õnnestunud.

"Ma ei ütleks, et kõik selgeks sai - nagu näha oli, nad näitasid teisel poolajal hambaid," rääkis ERR-ile 17 punkti kogunud Kalev/Cramo ääremängija Kregor Hermet. "Tulid väga enesekindlalt peale ja panid oma visked kotti. Ega meil kerge ei olnud. Õnneks suutsime paar nende spurti õigel ajal pidama saada, alla kümne see vahe väga ei jõudnud. Selles mõttes olime tublid, et kontrollisime lõpuni ära."

"Olime natuke lohakad," tõdes teisipäeval Tartu kasuks kaheksa punkti visanud Robin Kivi. "Play-off'i vana tõde on see, et hea rünnakuga võid võita ühe kohtumise, aga kui tahad seeriat võita, pead mängima head kaitset. Kui lubad esimesel poolajal endale 55 punkti visata, läheb raskeks. Teisel poolajal oli agressiivsus kaitses olemas, aga oli kas vähe õnne või lasime nõks jala sirgu."

Tartus oli finaalseeria teist mängu tulnud vaatama 2057 pealtvaatajat. Kalev/Cramol on nüüd võimalus meistritiitel kindlustada laupäeval kodus, kui Tartu peaks võitma ja seeriat pikendama, tullakse neljandaks mänguks tagasi Tartusse.

"Tahaks rahvale, kes meid täna vaatama tuli, veel ühe kohtumise pakkuda," rääkis Kivi. "Kui Tallinnas ära võtame, saame siia veel ühe korra tagasi tulla. Kui siia jõuame, on äkki lootust ka seeria ära võtta, aga tuleb mängida üks kohtumine korraga."