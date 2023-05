Kalev/Cramo alustas finaalseeriat võiduga

Kohtumise jooksul oli kord peal üks, kord teine võistkond, aga viimase veerandi alguses läksid tartlased korraks seitsmega juhtima 61:54, kuid sellele vastasid pealinlased 14:2 spurdiga.

Otsustavatel hetkedel Tartu enam pööret tuua ei suutnud ja favoriit Kalev/Cramo säilitas koduväljakueelise.

Oleksandr Kovliar tõi võitjatele 21 punkti, Kregor Hermet panustas 15 ja Hugo Toom 13 silmaga. Ty Gordon tõi Tartu parimana 16 punkti.

"Seerias loeb ainult võit. Kas ilusa või koleda mänguga," sõnas Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula ERR-ile. "Täna meil pikk koosseis ei toiminud. Proovisin pikkasid mängu tuua, aga see tuli sellise miinusega tagasi, et ... Kaotasime nii rünnakul kui ka kaitses agressiivsuse, jäime aeglaseks. See tappis meie mängu ära."

Etteheiteid oli ka tagaliinile. "Tagamängijad mängisid üle. Sellise kaitse vastu, kus kogu aeg alt minnakse, nad peavad natuke enesekindlamad olema ja need visked võtma. Kõik ei saagi sisse minna. Siin on meil kõvasti juurde panna," lausus ta.

Kuigi tartlased hakkasid kõvasti vastu, siis Rannula millegi ootamatuga ei rabanud. "Otseselt ei üllatanud, aga üllatamise koht on teine-kolmas mäng. Täna oli kompimine, emotsiooni-mäng," sõnas ta. "Saime kõik krambi maha ja teises mängus on kindlasti nüansse, mida muuta."

Kolme võiduni peetava seeria järgmine kohtumine leiab aset teisipäeval, 23. mail Tartus.