Mark Cavendish: see hooaeg jääb mu karjääri viimaseks

Pühapäeval 38-aastaseks saanud Cavendish kinnitas esmaspäeval Itaalia velotuuri puhkepäeval pressikonverentsil, et tema 17-aastane profikarjäär saab käesoleva hooajaga läbi. "Olen nautinud igat kilomeetrit selle aasta sõidust, seega tunnen, et on täiuslik aeg öelda, et see jääb minu viimaseks Giro d'Italiaks ning 2023 on minu viimane hooaeg profiratturina," ütles britt.

"Rattasõit on olnud rohkem kui 25 aastat osa minu elust. See on õpetanud mulle nii palju elust, pühendumisest, lojaalsusest, ohverdamisest ja visadusest. Kõik need on olulised asjad, mida üritan nüüd isana edasi anda," lisas Cavendish.

Cavendish on karjääri jooksul suurtuuridelt kogunud 53 etapivõitu, temast enam on etapivõite saanud vaid Eddy Merckx (64 etapivõitu) ning Mario Cipollini (57). Kokku on Cavendish alates 2005. aastast võitnud 161 võistlust.

Juulikuus toimuval Prantsusmaa velotuuril on Astana Qazaqstani meeskonna eest sõitval Cavendishil võimalus enda edukale karjäärile veel üks võimas peatükk kirjutada, sest nii temal kui ka Merckxil on Tour de France'il 34 etapivõitu. Cavendish jõudis märkimisväärse tähiseni 2021. aastal, kui naasis suurtuurile pärast pikka heitlust erinevate vigastuste ning Epstein-Barri viirusega.

Lisaks edule Prantsusmaa velotuuril on Cavendish võitnud Giro d'Italial 16 etappi ning Vueltal kolm etappi. Punktidel on britt neljal korral suurtuuril võitjaks tulnud.

Lisaks suurtuuridele võitis britt 2016. Rio olümpiamängudel trekisõidus hõbemedali ning on maailmameistrivõistlustelt pälvinud neli kuldmedalit. 2011. aastal krooniti ta maailmameistriks.