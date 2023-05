Giro: Rubio teenis ilma tõttu oluliselt lühendatud etapil esimese võidu

Juba teisipäeval otsustati, et reedest etappi lühendatakse laviiniohu tõttu kaheksa kilomeetrit ja jäetakse välja 2469-meetrine tõus Šveitsi mägedes, mis pidanuks olema tänavuse velotuuri kõrgeim. Reedene võistluspäev algas aga paduvihmas ja pärast läbirääkimisi ratturite ja tiimidega otsustati, et etappi lühendatakse veelgi ja 199 km asemel sõideti hoopis kõigest 74,6 km.

Etapivõidu peale jäid võitlema kolm ratturit, esimesena alustas lõpuspurti Jefferson Alexander Cepeda (EF-Easypost), aga tegi seda liiga varakult. Rubio ja Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) liikusid koos finiši suunas, kuni Rubio pani teise käigu sisse ja edestas prantslast lõpuks kuue sekundiga. Cepeda kaotas 12 sekundiga.

25-aastasele Rubiole on see karjääri esimene etapivõit suurtuuril.

Neljandana jõudis finišisse kanadalane Derek Gee (Israel – Premier Tech), kes kaotas juba minuti ja ühe sekundiga. Üldvõidu eest heitlevad Geraint Thomas (INEOS) ja Primož Roglic (Jumbo-Visma) jõudsid sisuliselt koos finišisse, lõpetades grupis, mis kaotas võitjale 1.35.

Üldarvestuses jätkab seega liidrina ehk roosas särgis Thomas, edestades Roglicit jätkuvalt kahe sekundiga.

Laupäeval on kavas 194 km pikkune etapp, kus ka üks esimese kategooria tõus.

The Movistar rider is the victor in the alpine assault that was Stage 13 of the Giro d'Italia pic.twitter.com/eUTt7q78hx